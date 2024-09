Milan, assist per il centrocampista: “È meglio che vada via”

A gennaio il club rossonero dovrebbe intervenire sul mercato per rinforzare la mediana: c’è un giocatore che potrebbe tornare di moda.

Non è un segreto che il Milan volesse prendere un altro centrocampista prima della fine della scorsa sessione estiva del calciomercato. Non essendosi concretizzata la cessione di Ismael Bennacer, il piano è saltato. E c’è stata anche la beffa.

Infatti, l’algerino ha accusato un serio infortunio muscolare durante un allenamento con la nazionale e tornerà in campo solo nel 2025. Non ci voleva proprio, Paulo Fonseca ha praticamente gli uomini contati nel reparto. Ha dovuto chiamare Kevin Zeroli dal Milan Futuro per rimpolparlo, anche se ovviamente il giovane rossonero è ancora acerbo e deve fare esperienza. Per il mercato di gennaio è possibile che la società cerchi di intervenire per garantirsi un nuovo innesto.

Calciomercato Milan, colpo dall’Inghilterra?

Per tesserare un centrocampista italiano oppure uno straniero Under 22 il Milan non avrebbe problemi di liste. Invece, per tesserare uno straniero over 22 sarebbe necessario vendere. Bennacer sarebbe nuovamente un candidato alla cessione, però dovrebbe rientrare per metà gennaio 2025 e forse sarà difficile che un club decida di investire su di lui. Un altro che potrebbe lasciare Milanello è Luka Jovic, scontento della sua situazione. Dopo l’arrivo di Tammy Abraham in prestito dalla Roma, per il serbo lo spazio si è notevolmente ristretto.

Un nome che potrebbe tornare di moda per la mediana di Fonseca è Carney Chukwuemeka, classe 2003 che il Milan aveva cercato di prendere già dopo l’addio di Franck Kessie. Era l’estate del 2022, il giocatore militava nell’Aston Villa e aveva un contratto in scadenza a giugno 2023. Paolo Maldini e Frederic Massara arrivarono a offrire circa 15 milioni di euro, non sufficienti però. A spuntarla fu il Chelsea, che mese sul tavolo 18 milioni di parte fissa più 5 milioni di bonus.

Il giovane centrocampista inglese non è riuscito a esplodere a Londra e nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato sembrava pronto per la cessione, poi non concretizzatasi. Si era parlato anche di un sondaggio da parte del Milan, che potrebbe farsi nuovamente avanti a gennaio. Non ci sarebbero problemi di liste, dato che Chukwuemeka compie 21 anni il 20 ottobre.

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, è stato molto chiaro dopo la partita di Premier League vinta contro il Brighton: “Come ho detto tante volte, Carney è un giocatore molto bravo. Ma per la quantità di calciatori che abbiamo, probabilmente è meglio andarsene da qualche parte per dimostrare il proprio valore e giocare 30-35 partite piuttosto che restare qui e giocarne meno“. Il club londinese è pronto a valutare offerte, magari anche in prestito. Vedremo se il Milan si farà avanti.