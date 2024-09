Svelata la verità, il retroscena sul bomber stupisce i tifosi del Milan

La verità sul forte attaccante, accostato al Milan negli ultimi giorni. Il bomber è stato un sogno proibito dei tifosi rossoneri in estate

L’addio di Olivier Giroud ha portato il Milan a cambiare volto in attacco. Il francese, ripartito dalla Major League Soccer, resta sempre un bel ricordo per i sostenitori rossoneri, ma ormai lontano. Il Diavolo, infatti, sta già esultando per Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo ha realizzato due reti, contro Torino e Lecce, ma sta dimostrando di essere un vero leader, dentro e fuori dal campo. Di fatto l’ex Atletico Madrid ha raccolto in tutto e per tutto l’eredità di Giroud, facendo dimenticare, inoltre, Joshua Zirkzee. Va ricordato, infatti, che l’olandese era il primo obiettivo del Milan e che si è deciso di affondare per Morata, una volta perso l’olandese.

Ma il Diavolo non si è accontentato e non si è fermato al centravanti spagnolo. La dirigenza rossonera non ha voluto correre il rischio di far di Morata quello che ha fatto con Olivier Giroud, spremuto per mancanza di alternative. Così nelle ultimissime ore di mercato, il Milan ha deciso di regalarsi Tammy Abraham. L’inglese si è subito calato nella parte, diventando un titolare di Paulo Fonseca.

Milan, colpo Osimhen: la verità del Napoli

Prima dell’arrivo di Tammy Abraham, che il Diavolo è riuscito ad acquistare con la formula del prestito, attraverso uno scambio con la Roma, che ha accolto, a sua volta, Alexis Saelemaekers, i tifosi del Milan hanno, però, sognato il grande colpo.

Stiamo parlando di Victor Osimhen. Il nigeriano ha vissuto settimane da separato in casa, con il Napoli che non ha trovato alcun acquirente e quando ha visto naufragare anche la possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita, sembrava poterci essere uno spiraglio per un clamoroso approdo in un’altra squadra italiana, a condizioni vantaggiose. Una suggestione, più che una vera e propria possibilità, ma la simpatia di Osimhen per i colori rossoneri ha fatto sognare i tifosi.

Queste voci, poi, sono state alimentate dai rumors – arrivati a mercato chiuso – che hanno portato alla luce un presunto tentativo da parte del Milan per il nigeriano. Rumors, che però non trovano conferme ufficiali nelle parole di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli, intervenuto nel pre-gara della sfida contro il Palermo, di Coppa Italia, ha escluso categoricamente questa possibilità: “A noi non ci ha chiamato assolutamente nessuno”, ha ammesso il ds ai microfoni di Mediaset