Classifica Champions League: il Milan resta a zero punti

Il Milan resta a zero punti dopo le prime due giornate di Champions League. Ecco la classifica unica completa del torneo

Un’altra sconfitta per il Milan in Champions League. Dopo il ko contro il Liverpool a San Siro, ecco lo stop a Leverkusen. Decide la rete di Boniface arrivata ad inizio secondo tempo. Buona la reazione dei rossoneri ma non basta. Nel finale tante proteste per la scelta dell’arbitro di non assegnare un possibile calcio di rigore, nemmeno rivisto al VAR.

In generale, la direzione dell’arbitro è stata pessima ma la sconfitta del Milan è figlia di una brutta prima ora di gioco nella quale il Bayer Leverkusen ha dominato in lungo e in largo e ha creato tantissime opportunità. La squadra di Xabi Alonso ha meritato il vantaggio; dopo i rossoneri sono riusciti ad essere pericolosi ma troppa imprecisione sotto porta, soprattutto di Reijnders e di Morata, che potevano fare molto meglio nelle rispettive opportunità. Gli uomini di Fonseca quindi restano a zero punti in classifica. Non è un dramma: la sconfitta di Leverkusen è molto diversa da quella col Liverpool e dà fiducia per il futuro. Inoltre, esclusa la trasferta di Madrid, per il Milan ci sono tanti impegni alla portata per fare i punti necessari per il passaggio del turno.

La classifica della Champions League 2024 2025

La classifica di Champions League, che da quest’anno, nella nuova versione, è unica per tutti, propone il Borussia Dortmund primo insieme alla sorpresa Brest, che Fonseca tra l’altro conosce benissimo: è la squadra che, all’ultima giornata della scorsa Ligue 1, è riuscita a strappare il terzo posto e quindi l’accesso automatico alla competizione senza passare dai preliminari.

A sei punti c’è anche il Leverkusen, grazie proprio al risultato di questa sera col Milan. I rossoneri, come detto, sono a zero punti in classifica e quindi sono ultimi insieme ad altre squadre. Al momento, fra quelle che hanno giocato due partite come i rossoneri: Stella Rossa, Salisburgo, Slovan Bratislava e Young Boys. Ce ne sono però tante altre ma sono tutte ancora con una sola partita giocata. In questa nuova versione della Champions la classifica di adesso non ha molto valore: i rossoneri, esclusa la trasferta di Madrid, devono affrontare tutte squadre alla portata e quindi c’è ancora ampio margine per fare i punti necessari per passare il turno. Insomma, tutto ancora apertissimo. E l’ultima mezz’ora di questa sera a Leverkusen fa ben sperare per il futuro. Anche questo, tutto sommato, fa parte del percorso di crescita.