Non c’è pace per Sinner, ora è ufficiale: nuova batosta

E’ un periodo particolarmente difficile per il numero uno al mondo Jannik Sinner, protagonista finora di un 2024 spettacolare.

I risultati in campo del fenomeno azzurro Jannik Sinner hanno poco da dire, il campione di San Candido ha vinto due titoli del Grande Slam e 2 1000 ed è reduce da una striscia incredibile di vittorie. Se i risultati possono sorridere non si può dire lo stesso delle notizie fuori dal campo visto che Jannik si trova – suo malgrado – protagonista di una particolare vicenda.

L’azzurro è alle prese con il caso Clostebol, vicenda che non è finita visto il ricorso della Wada e di cui se ne parlerà molto probabilmente fino agli inizi del 2025. La Wada ha deciso di fare ricorso e – nel caso venisse accolto – Jannik rischia una lunga squalifica. Una notizia drammatica per lui e per il tennis italiano che si affida totalmente alle sue gesta.

Le notizie difficili continuano comunque ad arrivare, Sinner tra pochi giorni (dopo il torneo di Pechino) sarà impegnato nel Masters 1000 di Shanghai, torneo dove è l’uomo più atteso e visto i recenti numeri il principale favorito. E’ stato ufficialmente annunciato il sorteggio del torneo e Jannik ha avuto il peggior sorteggio possibile, soprattutto visto che parliamo della testa di serie numero uno. Ma andiamo a vedere meglio chi potrebbe affrontare il campione azzurro.

Masters 1000 di Shanghai, per Sinner non sarà facile

Dopo il Bye al primo turno Jannik affronterà il vincente tra il giapponese Taro Daniel e un qualificato, poi la sfida con il vincente probabilmente tra Etcheverry e Van de Zandschulp, ma dagli Ottavi in poi il suo cammino si preannuncia terribile. Agli Ottavi sarà scontro contro il giovane talento del tennis americano Ben Shelton, a suo agio su queste superfici e peggior avversario possibile per questa fase del torneo. Poi in ordine un cammino terribile che lo vedrebbe affrontare Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e infine in finale Novak Djokovic.

Ovviamente occorre che tutti questi vincano i propri match ma Sinner potrebbe affrontare i suoi 3 peggiori rivali dai Quarti in poi, ancora una volta la sfida con Alcaraz in semifinale e con Medvedev ai Quarti, lo stesso insidioso tabellone che gli ha portato problemi anche a Wimbledon. Di certo non il massimo rispetto ad esempio al tabellone di Zverev e Djokovic dall’altra parte, tabelloni sicuramente più agevoli rispetto al numero uno altoatesino.

Insomma problemi fuori e dentro al campo con Sinner chiamato a rispondere.