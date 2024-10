Adesso i tifosi sono stufi, duro attacco alla bandiera rossonera

Tifosi del Milan in rivolta, la pazienza è finita: una bandiera rossonera finisce nel mirino, ecco che cosa è successo

Il Milan ha incassato la seconda sconfitta europea della stagione, uscendo battuto anche dalla trasferta contro il Bayer Leverkusen, dopo il ko all’esordio contro il Liverpool. La strada in Champions League si fa in salita per gli uomini di Fonseca, che non sono riusciti a dare seguito agli ultimi risultati positivi in Germania.

Che la gara con i campioni di Germania, una delle compagini con il livello di gioco più alto in circolazione, sarebbe stata molto difficile, si sapeva. E la superiorità dei tedeschi si è espressa compiutamente per circa un’ora di gioco, fino alla rete di Boniface, arrivata dopo diverse occasioni e tanti interventi importanti di Maignan.

Da quel momento, però, è stato un altro Milan. I rossoneri sono riusciti a darsi una scossa e hanno cinto a loro volta d’assedio l’area del Bayer e per le occasioni create avrebbero sicuramente meritato il pareggio, che però non è arrivato, anche per un pizzico di sfortuna.

C’è spazio anche per recriminazioni arbitrali, con l’arbitro svizzero Scharer che non ha concesso un possibile rigore per fallo su Loftus-Cheek, con il Var a confermare la sua decisione dal campo. Una decisione che ha creato polemiche non soltanto in quanto tale.

Bayer Leverkusen-Milan, per Costacurta non era rigore: gli appassionati insorgono

Infatti, nel post partita, nei commenti di ‘Sky Sport’, l’ex giocatore milanista Alessandro Costacurta si è espresso a favore della non concessione del penalty, facendo infuriare ulteriormente i tifosi.

Costacurta ha infatti spiegato che a suo avviso “non vuol dire che sia rigore, c’è un contatto ma non si capisce l’intensità dello scontro. Si vede che lo tocca, ma l’arbitro era lì vicino”. Frasi che non sono andate giù al popolo milanista, che sui social si è scatenato nei commenti contro l’ex difensore, reo di essersi espresso spesso ‘contro’ il Milan anche in passato. Su ‘X’, ecco diversi messaggi poco benevoli nei suoi confronti:

Costacurta la smetta di fare il professorino a scapito del Milan. Dispiace dirlo ma a volte sembra si diverta a dire male della squadra che lo ha fatto diventare Costacurta. — Nino De Chirico (@ceo_chirico) October 2, 2024

Marchegiani, Costacurta,Boban, Capello. Gli ultimi 3 nella storia del Milan ed il meno fazioso a Sky è Condò. Non è ammissibile che non ci sia il minimo rispetto ne equilibrio nelle analisi sul Milan. Noi milanisti vi paghiamo come gli altri collusi con la ndrangheta @SkySport — Alessio (@undefinited_Ale) October 1, 2024

Il commento di @SkySport sul rigore x Milan ed in particolare di Costacurta e Boban è semplicemente da vomito e da disdetta immediata di abbonamento.

Naturalmente pure #Cambiaso si è subito adeguato ma da lui te lo aspetti.

Vergognoso! pic.twitter.com/5q50VnGKV9 — matteo de roberto (@matteoderoberto) October 1, 2024