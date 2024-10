Campionato italiano ribaltato: penalizzazione di un punto ufficiale

È arrivata l’ufficializzazione: penalizzazione di un punto da scontarsi nella corrente stagione sportiva, campionato italiano ribaltato

Due vittorie di fila in campionato hanno rimesso in carreggiata il Milan, due sconfitte in Champions League complicano il discorso qualificazione agli ottavi di finale per i rossoneri. Eppure, il ‘Diavolo’ avrebbe meritato quantomeno di non uscire sconfitto dalla ‘BayArena’, casa del Bayer Leverkusen. Dopo il gol (l’unico della serata) a firma di Victor Boniface, c’è stata la grande reazione degli uomini di Paulo Fonseca.

I rossoneri hanno chiuso le ‘aspirine’ nella loro metà campo e hanno sfiorato il più che meritato pari in almeno due occasioni ma prima la traversa, su conclusione di Theo Hernandez dalla distanza sporcata da un difensore tedescp, e poi la mira imprecisa di Alvaro Morata di testa sulla successiva ribattuta hanno impedito loro di esultare.

Ma tant’è. Il ko contro il Leverkusen è già acqua passata. È tempo di rituffarsi nel campionato, per l’ultimo impegno prima della seconda sosta per la Nazionale, che, come sempre, non manca di regalare colpi di scena in campo e nelle aule giudiziarie: infatti, è ufficiale la penalizzazione di un punto.

Promozione Gir. A, un punto di penalizzazione per la Soccer Stornara

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall’Avv. Angelo Maria Romano e composto dall’Avv. Michele Antonucci (Relatore), dall’Avv. Nicola Fantetti (Componente), dal Sig. Mauro Zito (Rappresentante A.I.A.) e dal Sig. Giuseppe Sforza(Segretario), ha comminato un’ammenda di 200,00 euro e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla A.S. D. Soccer Stornara, società militante nel girone A del campionato Promozione pugliese.

Nella delibera del Tribunale Federale Territoriale si precisa altresì che quest’ultimo prende atto che “la società A.S.D. Soccer Stornara si è accordata con la Procura Federale per l’applicazione di una sanzione ridotta – ex art. 127 comma 1 C.G.S. – quantificando le sanzioni in un’ammenda di € 200,00 e nella penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025″.

Tribunale che, ai sensi dell’art. 127 comma 3 C.G.S., ha reputato corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e di conseguenza congrue le sanzioni dichiarando, pertanto, l’efficacia del predetto accordo. Ma non è tutto. Come si legge nel comunicato Ufficiale del Comitato Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, il Tribunale Federale Territoriale ha comminato a Di Martino Giuseppe Nicola e a Ciccorelli Pasquale, entrambi tesserati per l’A.S.D. Soccer Stornara, l’inibizione per 3 mesi.