Fiorentina-Milan, Fonseca: la conferenza stampa in diretta

Le parole di Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan: tanti temi trattati dall’allenatore portoghese.

Smaltita l’amarezza per la sconfitta in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen, i rossoneri si rituffano sul campionato e devono affrontare un’altra trasferta che nasconde insidie. Vincere a Firenze contro la Fiorentina non sarà semplice.

Il Milan viene da tre vittorie consecutive in Serie A e vuole conquistare anche la quarta, fare altri 3 punti eviterebbe di far perdere contatto rispetto alla capolista Napoli (ora a +5). Paulo Fonseca sembra intenzionato a non fare particolari cambiamenti nella formazione titolare. Di questo e non solo ha parlato nella consueta conferenza stampa di oggi a Milanello.

Fonseca in conferenza stampa: le dichiarazioni live

FORMAZIONE – “La continuità è importante in questo momento. Se la squadra sta bene ed è in crescita, è importante mantenere il massimo che possiamo in campo. Non è questione di non avere fiducia negli altri. In questo momento è importante avere questa base che supporti la crescita della squadra”.

RABBIA DOPO LEVERKUSEN – “Vero che non abbiamo vinto, il gruppo era deluso e arrabbiato, ma questa settimana ho sentito buone sensazioni. La squadra ha lavorato bene, vogliamo vincere. Giocare a Firenze è sempre difficile, hanno una bella squadra. Siamo pronti per fare una buona partita, ovviamente vogliamo vincere”.

CONDIZIONI MORATA – “Sta bene, è pronto per giocare e giocherà domani”.

PAVLOVIC – “Per me in difesa è importante avere stabilità. Tanto Gabbia quanto Tomori hanno fatto delle belle partite, adesso Pavlovic deve continuare a lavorare. Avrà delle opportunità. La coppia dei centrali sta facendo bene ed è importante continuare con essa”.

GABBIA IN NAZIONALE – “Sono l’allenatore del Milan e non voglio influenzare Spalletti, ma penso che questa convocazione sia giusta. Sono contento per lui, è un grande professionista e se lo merita”.

NAPOLI SENZA COPPE – “Abbiamo tante partite da giocare e ci sono tante squadre con lo stesso obiettivo. Non vorrei parlare di altre squadre, però il Napoli ha un vantaggio grande nel non avere coppe. Ha una squadra forte e un allenatore forte”.

