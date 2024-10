Il Milan dice sì, se ne va per 20 milioni: affare fatto

Altro che riscatto per il talento rossonero finito ai margini del club, il Milan è vicino a venderlo in cambio di 20 milioni.

Obiettivo arrivare alla sosta al meglio per il Milan che dopo la turbolenza iniziale sembra aver trovato la propria stabilità. Test di assoluta importanza per i rossoneri del tecnico Paulo Fonseca che chiuderanno il turno di campionato numero 7 e lo faranno in casa della Fiorentina. Poi, una volta archiviato il match dell’Artemio Franchi, si potrà tornare a pensare anche al calciomercato.

La seconda nonché penultima pausa della stagione servirà ai meneghini per tirare le somme e fare il punto della situazione. Le note negative sono state diverse ma con il passare del tempo sono arrivate anche tante soddisfazioni, soprattutto se si pensa al derby vinto contro l’Inter. Al di là di questo, ci sono alcune questioni interne alla rosa che hanno bisogno di essere messe a posto.

Non tutti i giocatori rossoneri sembrano essere soddisfatti ed è per questo che qualcuno non sarebbe poi così dispiaciuto se dovesse arrivare la cessione: bastano 20 milioni per convincere il Milan che avrebbe già ricevuto la prima chiamata. Contatti già avviati tra i due club che potrebbero trovare l’intesa già a gennaio.

Calciomercato Milan, a gennaio saluterà: 20 milioni per i rossoneri

Fare mercato in un certo modo d’inverno non è mai facile, almeno per i club sparsi in giro per l’Europa. Cosa è certamente meno complicata per le realtà arabe che in inverno potrebbero tornare a bussare alle porte del Milan con l’obiettivo di strappare loro Samuel Chukwedze. Doveva essere l’anno del riscatto per l’esterno nigeriano che invece continua a giocare poco e a segnare ancora meno.

Fonseca lo ha fin qui utilizzato tantissimo, eccezion fatta per quanto concerne l’esordio in Champions League contro il Liverpool, ma quasi mai da titolare. In solo due gare, contro Torino e Lazio in Serie A, il classe 1999 è sceso in campo dal primo minuto e questo può rappresentare uno smacco per il calciatore che a questo punto della sua carriera ha bisogno di più garanzie.

L’obiettivo di Chukwedze è quello di giocare con regolarità e di essere uno dei protagonisti del calcio che conta. Per questo sembrerebbe fortemente intenzionato a misurarsi con il calcio saudita: lì oltre ad essere un elemento prezioso avrebbe anche la possibilità di affrontare alcuni dei migliori giocatori ancora in circolazione. Se il calciatore è pronto a dire sì, il Milan è invece un po’ più titubante. Tuttavia, i meneghini potrebbero convincersi difronte ad un’offerta vicina ai 18/20 milioni di euro.