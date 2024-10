Come Kalulu, dal Milan alla Juve: nuovo colpo a gennaio

Le prestazioni molto positive di Kalulu con la Juventus agitano i tifosi del Milan. A gennaio, lo scenario potrebbe ripetersi

E’ diventato argomento principale di discussione tra i tifosi del Milan all’indomani dell’ultima brillante prestazione in Champions League.

Pierre Kalulu è stato uno dei migliori nella Juventus che ha espugnato Lipsia, rimontando da 2-1 a 2-3 in inferiorità numerica. Dopo l’infortunio di Bremer a inizio match, l’ex Milan ha preso in mano le redini della difesa bianconera ed è stato protagonista assoluto nel finale con due salvataggi provvidenziali in area di rigore su altrettante pericolosissime occasioni da gol per i padroni di casa, vicini al gol del pari.

Altissimi i voti per Kalulu, la cui cessione in prestito con diritto di riscatto alla Juve ha scatenato il malumore dei tifosi rossoneri, in gran parte critici nei confronti della dirigenza accusata di aver lasciato partire con eccessiva facilità un calciatore che avrebbe potuto far comodo e non poco alla retroguardia di Fonseca. Proprio l’allenatore rossonero è stato incalzato con una domanda su Kalulu nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Diplomatica la risposta del tecnico (“Non parlo di calciatori di giocatori che non sono qui“) che ha tenuto a precisare, tuttavia, come la cessione sia scaturita anche per una scelta personale del calciatore stesso.

Milan-Juve, altro affare in vista ? L’indiscrezione

Sui social, alcuni utenti evocano per il Milan un possibile remake di quanto avvenuto in passato con la cessione di Egdar Davids alla Juve. Presto ovviamente per dirlo. Intanto, nelle scorse ore, è spuntata un’altra indiscrezione di mercato che ipotizza una nuova possibile trattativa tra Milan e Juventus.

Stavolta il giocatore coinvolto potrebbe essere Luka Jovic. Quello del serbo, infatti, è uno dei profili seguiti dalla Juve per rinforzare l’attacco a gennaio. Un’alternativa low cost che può sostituire Milik, il cui rientro potrebbe avvenire nel 2025 dopo la recente operazione al ginocchio, e far rifiatare Vlahovic, al momento unico centravanti di ruolo a disposizione di Motta.

Il destino di Jovic al Milan è segnato. In scadenza a fine stagione e scivolato ulteriormente indietro nelle scelte di Fonseca dopo l’arrivo di Abraham, il serbo può lasciare i rossoneri già alla riapertura del mercato con un indennizzo non elevato. L’agente Ramadani lo avrebbe già proposto alla Juve. Peraltro Jovic conosce molto bene Vlahovic per averci giocato insieme nella nazionale serba. Un’ipotesi, dunque, da monitorare attentamente mentre dalla Spagna rilanciano l’indiscrezione di un interessamento del Villarreal per l’attaccante rossonero.