Zirkzee-Milan, l’annuncio ribalta di nuovo il mercato

Joshua Zirkzee è stato ad un passo dal Milan, prima del trasferimento al Manchester United. Una scelta che non sta pagando

In questi ultimi giorni si è tornati a parlare insistentemente di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese non sta proprio convincendo in quel Manchester. Dopo un avvio col botto – gol all’esordio contro il Fulham – l’ex Bologna si è di fatto fermato, non riuscendo più a trascinare i Red Devils.

Nell’ultima partita di Europa League contro il Porto è pure partito dalla panchina e oggi in tanti sono convinti che la scelta di trasferirsi in Premier League per giocare con lo United non sia stata proprio la migliore. Zirkzee, in realtà, avrebbe voluto continuare ancora in Italia e magari trasferirsi al Milan. Il suo approdo al Diavolo è stato davvero ad un passo: è noto a tutti che la società rossonera fosse disposta a versare nelle casse del Bologna i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Era stato pure trovato un accordo con il giocatore, ma l’affare si è arenato sulle commissioni, ritenute troppo alte. Così Zirkzee ha deciso di approdare al Manchester United.

L’olandese boccia la scelta di Zirkzee: “Meglio dire sì al Milan”

Una scelta, che come detto, ha fatto storcere il naso davvero a molti. Anche Gullit, suo connazionale, ha bocciato tale decisione.

“Zirkzee avrebbe fatto meglio a dire sì al Milan – afferma l’olandese ex rossonero a La Gazzetta dello Sport -. Conosceva la Serie A e per la sua maturazione gli sarebbero state molto utili un altro paio di stagioni in questo campionato ma in un top club come il Milan. Adesso invece è in una società che ha tanti problemi e che non facilita la sua crescita, allo United è dura far bene in un simile momento storico”.

Adesso c’è molta curiosità di capire come proseguire la stagione di Joshua Zirkzee. L’attaccante, ammirato da tutte le big del calcio italiano, sarà sotto osservazione per l’intera annata e chissà che a giugno – se le cose non dovessero migliorare – non si si possa decidere di separarsi. D’altronde non sarebbe la prima volta che un calciatore, dopo essere approdato in Premier League, torna sui propri passi. Di certo non ci sarebbe solo il Milan pronto ad accoglierlo tra le squadre italiane. Inter, Juve ma anche il Napoli hanno mostrato interesse nei suoi confronti in passato.