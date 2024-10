Calcio in lutto, il vice campione del mondo se ne è andato: tifosi disperati

Un terribile lutto ha colpito, nelle ultime ore, il mondo del calcio: se ne è andato il vice campione del mondo, tifosi disperati

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare e che, allo stesso tempo, sconvolge il mondo dello sport. In particolar modo quello del calcio che ha perso una delle sue figure più importanti e che, allo stesso tempo, ha scritto la storia con la sua Nazionale e non solo.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Johan Neeskens. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 73 anni. A dare il triste comunicato ci ha pensato la Federcalcio olandese. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media dei Paesi Bassi pare che l’ex centrocampista si trovasse in Algeria per il progetto “WorldCoaches“. A quanto pare un malore improvviso lo ha portato, per sempre, via dai suoi cari.

Calcio in lutto, addio a Johan Neeskens: simbolo dell’Olanda

Neeskens era considerato come uno dei migliori nel suo ruolo e, soprattutto, uno dei calciatori più forti degli anni ’70. Il nativo di Heemstede ha fatto parte del grande ciclo dell’Ajax di un certo Cruijff. Con i ‘Lancieri’ è stato capace di vincere ben tre Coppe dei Campioni di fila. La carriera calcistica l’ha proseguita in Spagna, tra le fila del Barcellona, sempre agli ordini di Rinus Michels.

Dopo l’Europa decise di provare l’esperienza negli Stati Uniti D’America tra le fila dei New York Cosmos. Poi decise di ritornare in Europa per chiudere la sua carriera calcistica in Svizzera. Non solo con i club visto che Neeskens ha scritto la storia del calcio anche con la sua nazionale, vale a dire l’Olanda.

In particolar modo tra il 1974 ed il 1978. In quegli anni arrivò per un soffio a vincere la Coppa del Mondo, ma si dovette “accontentare” del secondo posto (contro la Germania Ovest e l’Argentina). Con la Nazionale, però, ha sempre avuto un ottimo rapporto. Ritornò, infatti, come vice commissario tecnico prima di Guus Hiddink e poi di Frank Rijkaard. Successivamente ha dato il suo contributo calcistico, a livello dirigenziale, prima in Australia e poi con il Barcellona.

Tantissimi sono coloro che, sui social network, hanno voluto esprimere cordoglio alla famiglia per la morte dell’ex calciatore. Così come sono tanti quelli che lo hanno ricordato e ringraziato per tutto quello che ha saputo dare al mondo del calcio.