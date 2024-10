Dal Milan al Torino, l’affare si chiude per gennaio

Al Milan per lui non c’è più spazio: a gennaio si può concretizzare la cessione al Torino, tutti i dettagli

La sosta per gli impegni delle Nazionali è appena iniziata. Il Milan, reduce dalla brutta serata di Firenze, riprenderà gli allenamenti mercoledì a ranghi ridotti. In tantissimi hanno lasciato Milanello per raggiungere i rispettivi ritiri e fra questi c’è anche un giocatore che all’Artemio Franchi non c’era per un problema fisico ma che ha comunque deciso di andare.

Si tratta di Luka Jovic, che ha saltato la trasferta di Firenze per un problema al pube. La sua situazione al Milan è di quelle parecchio strane. Prima firma il rinnovo di contratto mai annunciato ufficialmente dal club, poi è sul mercato, poi riceve la maglia numero nove e gioca titolare col Torino, poi è di nuovo sul mercato, è fuori dalla lista UEFA e adesso non gioca più. L’ultimo capitolo è l’infortunio nei giorni scorsi ma va comunque in Nazionale, dove verrà valutato dallo staff della Serbia. Insomma, un mistero. Che si potrebbe però risolvere nei prossimi mesi: l’addio a gennaio è molto probabile e la pista Torino si fa più concreta.

Jovic via dal Milan a gennaio, idea Torino

I granata hanno perso per tutta la stagione Duvan Zapata per un infortunio grave al ginocchio subito nel corso del match con l’Inter di sabato scorso. Paolo Vanoli ha perso quindi un giocatore molto importante per il suo scacchiere e avrà sicuramente bisogno di un sostituto dal mercato. Da escludere al momento l’idea di prendere uno svincolato; più probabile un acquisto a gennaio.

Il nome di Jovic può fare al caso del Torino. Il serbo, come detto, è ormai considerato fuori dal progetto rossonero e per questo, nonostante il rinnovo firmato da poco (probabilmente legato agli obiettivi raggiunti nella scorsa stagione), è sul mercato. L’obiettivo del Milan è quello di cederlo a titolo definitivo ma è complicato chiudere l’operazione con questa formula coi granata, a meno di un grande sconto da parte dei rossoneri per facilitare l’affare, un po’ come è accaduto con Daniel Maldini col Monza (ceduto a costo zero) e Kalulu alla Juventus (3 milioni di prestito più 14 milioni di riscatto). Vedremo se l’affare prenderà corpo nel corso delle prossime settimane. Una cosa è certa: per Jovic al Milan non c’è spazio e la cosa migliore per tutti è trovare una nuova sistemazione. A quel punto per i rossoneri si libererebbe lo slot per un nuovo acquisto, magari un bomber.