Paquetà, spunta una nuova accusa: rischia la squalifica a vita, i dettagli

L’ex rossonero rischia un pesantissimo provvedimento a causa di una vicenda che lo vede protagonista: ecco cosa è successo.

Lucas Paquetà è un giocatore che in Italia abbiamo conosciuto bene grazie alla sua esperienza al Milan durata circa un anno e mezzo. Arrivato nel gennaio 2019 da giovane promessa del calcio brasiliano, ha impressionato nei suoi primi mesi in maglia rossonera: sembrava destinato a fare grandi cose, ma nella sua seconda stagione a Milano qualcosa non ha funzionato e questo lo ha portato al trasferimento al Lione nel settembre 2020.

Il Diavolo lo aveva comprato dal Flamengo per oltre 38 milioni di euro e lo ha poi venduto a 21 più una percentuale sulla futura rivendita. In Francia il centrocampista si è rilanciato e questo ha convinto il West Ham a investire oltre 40 milioni per portarlo in Premier League, dove si è confermato su ottimi livelli ed è anche finito nel mirino di Pep Guardiola. Purtroppo, però, il nazionale verdeoro è finito al centro di una vicenda che potrebbe avere delle gravi ripercussioni sulla sua carriera.

Caso Paquetà: cosa sta succedendo

La Football Association (la federazione calcistica inglese) ha avviato da tempo un’indagine per una presunta violazione del regolamento inerente le scommesse. Su Paquetà pende il sospetto su quattro ammonizioni ricevute tra novembre 2022 e agosto 2023 (contro Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth): l’accusa sostiene che le avrebbe prese intenzionalmente, condizionando l’esito del match con lo scopo di influenzare il mercato delle scommesse in modo che una o più persone ne traessero beneficio. La FA lo ha scritto chiaramente nel comunicato nel quale ha annunciato il deferimento del brasiliano nel maggio scorso.

Influenzare lo svolgimento di una partita è qualcosa di gravissimo, quella ricevuta da Paquetà è l’accusa più grave possibile e potrebbe anche comportare la squalifica a vita. È qualcosa di ben peggiore rispetto a quanto fatto da Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e Ivan Toney: tutti hanno scommesso illegalmente, però senza influenzare l’andamento dei match in cui erano protagonisti. Sono stati anche puniti con delle squalifiche, com’è noto.

L’ex Milan ha sempre negato, ma nelle scorse ore è emerso un fatto che aggraverebbe la sua posizione. Il tabloid britannico The Sun ha rivelato che Paquetà si è sbarazzato del telefono che la FA gli aveva sequestrato lo scorso autunno con lo scopo di verificare il registro delle chiamate, i messaggi e i movimenti bancari. Per otto settimane l’apparecchio non era stato in possesso del brasiliano, che dopo averlo avuto indietro lo avrebbe buttato via. Infatti, la Federazione glielo aveva nuovamente richiesto affinché il team investigativo verificasse ulteriori dettagli, però questo telefono non c’è più.

La FA ha accusato il giocatore del West Ham di aver ostacolato le indagini. Era già stato accusato due volte di collaborazione e il nuovo risvolto ha comportato un peggioramento della situazione. L’udienza dovrebbe svolgersi a marzo 2025 e una sentenza non dovrebbe arrivare prima dell’estate, quindi è possibile che Paquetà possa concludere la stagione. La Federazione spinge per la squalifica a vita, vedremo cosa succederà.