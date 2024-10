Destinazione a sorpresa, il colpo si chiude a gennaio: arriva Berardi

Berardi, grazie all’assist fornito sabato scorso, è finalmente uscito dall’incubo. Un top club lo monitora: possibile l’affondo a gennaio.

E’ finito l’incubo vissuto in questi mesi da Domenico Berardi, tornato in campo nello scorso fine settimane dopo essere stato a lungo fuori per infortunio. Il capitano del Sassuolo ha riassaporato il campo sabato, nel match vinto ai danni del Cittadella: partito inizialmente dalla panchina, è entrato nella ripresa a 18 minuti dal fischio finale riuscendo a siglare il primo assist della propria stagione. Un passaggio vincente che ha il sapore della liberazione per il 30enne che, ora, può davvero tornare a guardare con ottimismo al futuro.

Il suo obiettivo a breve termine consisterà nell’aiutare i neroverdi a scalare la classifica della Serie B e scavalcare il Pisa capolista, al momento distante 4 punti. Poi, durante il mercato invernale saluterà la compagnia per trasferirsi altrove, in una big in grado di consentirgli di lottare per vincere trofei e ritrovare la convocazione in Nazionale. In estate a seguirlo in maniera concreta erano state soprattutto la Lazio e la Fiorentina tuttavia entrambe le piste, nonostante le varie interlocuzioni andate in scena tra le parti, non si sono concretizzate.

I biancocelesti, su input di Marco Baroni, hanno preferito acquistare dal Verona Tijjani Noslin e Loum Tchaouna. La Viola, invece, ha deciso di puntare forte su Andrea Colpani e, soprattutto, su Albert Gudmundsson. Svanita, inoltre, l’opzione Juventus che lo aveva valutato come possibile acquisto low-cost nel caso in cui non fosse arrivato Francisco Conceicao. Il futuro di Berardi, stando alle ultime indiscrezioni emerse nelle ultime ore, non sarà in Italia bensì in Francia. Un top club lo ha messo nel mirino e, a gennaio, proverà a prenderlo così da assecondare le richieste del proprio allenatore.

Berardi, svolta per il futuro: un top club lo vuole a gennaio

Parliamo del Marsiglia, che tra luglio ed agosto ha avviato una rivoluzione affidando la guida tecnica della squadra a Roberto De Zerbi e preso diversi elementi di grande qualità tra cui Mason Greenwood e Adrien Rabiot. La campagna acquisti condotta dalla dirigenza ha quindi permesso di allestire una rosa competitiva ad alti livelli, capace di rivaleggiare con il Paris Saint Germain per la vittoria del campionato. I colpi attesi in Costa Azzurra, in ogni caso, non sono affatto terminati qua.

De Zerbi, durante un meeting avuto con il management, ha chiesto alla società un ultimo sforzo economico. Il tecnico vuole Berardi, ritenuto fondamentale all’interno del suo progetto tattico. Ora resta da vedere quale sarà la richiesta del Sassuolo. L’addio, in ogni caso, si avvicina.