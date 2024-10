20 milioni di euro e arriva il nuovo bomber: colpo Milan

Il Milan pensa ad un grande rinforzo per il mercato di gennaio: un bomber che farebbe al caso di Fonseca e che viene valutato circa 20 milioni di euro

I rossoneri sono certi di poter piazzare il colpo per rinforzare la loro linea offensiva. Serve qualcuno che possa dare manforte a Abraham e Morata, soprattutto con il nuovo modulo scelto da Paulo Fonseca in questo periodo.

In questo periodo il Milan ha perso nuovamente il giusto abbrivio, preso dopo la vittoria nel derby. I buoni risultati in campionato avevano dato fiducia all’ambiente e premiato il lavoro di Fonseca, in grado di sovvertire le iniziali sorti negative con un intelligente cambio di modulo. Il passaggio al 4-2-4, con Morata e Abraham davanti, Pulisic e Leao larghi, ha donato una sorta di spregiudicatezza bilanciata al Diavolo, retto anche dall’ottimo lavoro di Reijnders e Fofana in mezzo al campo.

A Firenze e ancor prima con il Bayer Leverkusen, però, qualcosa è andato storto. Episodi sì ma anche un gioco non proprio perfetto e qualche scelta nei cambi rivedibile da parte dell’ex tecnico della Roma. Fatto sta che con due sconfitte ora la sua panchina è di nuovo in discussione. Dopo la sosta servono prestazioni convincenti con Udinese e Bologna per allontanare gli spettri di un esonero. Nel frattempo il Milan deve programmare anche il mercato di gennaio e a prescindere dalla conferma di Fonseca o meno, un attaccante andrà preso.

Il Milan pensa ad un altro attaccante: in cima alla lista c’è l’ex Bologna Skov Olsen

Ibrahimovic, Furlani e Moncada sono concordi nel voler inserire un altro bomber in avanti, specie considerando che l’apporto di Okafor, Jovic e Chukwueze non è stato sufficiente, specie per quanto riguarda gli ultimi due. Il nome che circola in queste ore in casa Milan è quello di Andreas Skov Olsen, 24 anni, danese del Bruges, con un passato in Serie A con la maglia del Bologna. Venne scovato da uno specialista come Walter Sabatini e in 71 presenze nel campionato italiano mise a segno tre gol.

Skov Olsen era davvero molto giovane all’epoca e per questo ha deciso di provare altre esperienze, approdando da gennaio 2022 in Belgio e rimettendosi in discussione. Nell’ultimo anno nella Jupiler League ha messo a segno ben 10 reti giocando da esterno destro e in questo avvio è già a quota 4 con la maglia del Bruges. Per strapparlo all’ex squadra di Charles De Ketelaere servono circa 20 milioni di euro. Nonostante la cifra elevata è lui il favorito per sbarcare a Milanello.