Alcaraz lo ha confessato: lo fa spesso quando gioca Sinner

Importante retroscena quello svelato da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner durante il Masters di Shanghai, giunto ormai alle fasi finali

Non è finito di certo come avrebbe voluto il Masters di Shanghai per Carlos Alcaraz, sconfitto a sorpresa nei quarti di finale dal ceco Machac in due set con il punteggio di 7-6; 7-5.

Un epilogo inaspettato per il numero due del mondo che incassa un altro ko inaspettato in stagione e dilapida la possibilità di qualificarsi in semifinale dove avrebbe incontrato di nuovo Sinner, a poco più di una settimana dalla combattutissima finale di Pechino, vinta in tre ore e in tre set.

Saranno quindi Machac e Sinner a giocarsi, sabato, l’accesso alla finale del torneo. Convincente la vittoria contro Medvedev, sconfitto per la seconda volta consecutiva dopo il quarto di finale dello Us Open. Un 6-1; 6-4 che dà continuità all’altrettanto convincente affermazione contro Shelton agli ottavi, due risultati che peraltro permettono all’azzurro di arricchire il bottino di punti nel ranking Atp.

Alcaraz svela un retroscena su Sinner

A proposito della classifica mondiale, con la sconfitta di Alcaraz contro Machac, Sinner ha ottenuto la certezza di restare in vetta al ranking almeno fino a fine anno. Un’altra grande soddisfazione per l’azzurro in un momento comunque molto difficile a causa del ricorso Wada sull’assoluzione per il caso doping che lo espone al pericolo di una possibile squalifica.

Sinner che ha incassato anche un altro complimento da parte di Alcaraz. Nella conferenza stampa precedente alla sfida con Machac, il tennista iberico ha svelato una sua abitudine che coinvolge anche il suo rivale.

“Ho visto i suoi incontri prima dei miei. Sta giocando a un ottimo livello. Guardare giocare Sinner prima delle mie partite mi aiuta e così riesco a dare maggiore spettacolo in campo“, queste le parole di Alcaraz che confermano ulteriormente la grande stima che ha nei confronti di Jannik. Non a caso una settimana fa, nella cerimonia di premiazione dopo la finale di Pechino, l’ha definito “il migliore del mondo.”

Sinner e Alcaraz si ritroveranno contro per tre volte nel finale di stagione ovvero all’esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita, al Masters di Parigi Bercy e alle Atp Finals di Torino dove Jannik sarà premiato anche come numero uno del mondo. Chissà che non possa esserci un confronto anche nella Final Eight di Coppa Davis nella quale Italia e Spagna potrebbero affrontarsi in finale.