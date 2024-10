Milan, partita rinviata: è già tutto deciso, cambia tutto

Il Milan parteciperà alla prossima Supercoppa Italiana e per questo sarà inevitabile il rinvio di un match, è già deciso

Una sosta lunga e complicata per il Milan reduce dalla doppia sconfitta contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. A questo, poi, si aggiungono le solite voci di corridoio che girano puntualmente ogni volta che non c’è calcio giocato, come ad esempio quelle relative ai rinnovi. Una storia che va avanti dai tempi di Donnarumma e Kessie e che oggi si ripete con Theo Hernandez.

L’agente del francese, intervenuto a Telelombardia, ha fatto il punto della situazione, spiegando che ad oggi non ci sono contatti con il Milan per il rinnovo. Il contratto del terzino è in scadenza a giugno 2026 e per questo la società non ritiene urgente la questione. Così però si crea il rischio che si arrivi a fine stagione con un solo anno di contratto, e questo rende più complicato la trattativa oltre a diminuire il valore di acquisto. Vedremo cosa accadrà. Intanto il club ha saputo ufficialmente quando giocherà la Supercoppa Italiana, alla quale partecipa grazie al secondo posto conquistato lo scorso anno. E questo provoca inevitabilmente uno slittamento di calendario.

Milan in Supercoppa Italiana, c’è una partita da rinviare

Il Milan giocherà il 3 gennaio 2025 contro la Juventus in semifinale; la finale, eventualmente, si giocherà il 6 gennaio. Il torneo di disputerà ancora una volta a Riyad, in Arabia Saudita. E per via di questo importante impegno è già deciso che una partita in programma in quei giorni sarà rinviata.

Si tratta della trasferta di Como, che si sarebbe dovuta disputare il giorno dell’Epifania ma non sarà possibile. Vedremo quando sarà ricalendarizzata. Non è semplice farlo perché le settimane del Milan sono davvero piene per la partecipazione anche alla Champions League, ma la prima parte della competizione europea terminerà a fine gennaio e questo nuovo format non prevede retrocessioni. La ricalendarizzazione della partita col Como quindi dipenderà sicuramente dall’esito del cammino del Milan in Europa.

Intanto ieri la Lega Serie A ha pubblicato le date e gli orari ufficiali delle partite di campionato dalla 14esima alla 18esima giornata, cioè fino al termine del 2024. Per il Milan il calendario è fittissimo ed è per questo fondamentale gestire bene le forze e utilizzare tutte le risorse a disposizione. Per Paulo Fonseca si avvicina quindi un periodo difficile nel quale sarà importante cercare di rialzare l’asticella per puntare a raggiungere gli obiettivi prefissati.