Blitz di Moncada: nuovo colpo per il Milan

Geoffrey Moncada in missione. Il Direttore Tecnico del Milan è stato avvistato allo stadio nel corso del match di Nations League

Sono giorni intensi per il Milan. Durante la pausa per le nazionali, si sfrutta il periodo per il fare il punto della situazione per quanto riguarda il futuro.

Così in casa del Diavolo sono diventate le ore di Theo Hernandez e della trattativa del suo rinnovo che fatica a decollare. Il francese ha fatto tanto parlare per quanto accaduto a Firenze, ma la voglia del Milan di continuare con il terzino non è certo in discussione. Serve però passare dalle parole ai fatti per blindare un pilastro come Theo Hernandez. Ma allo stesso tempo, questi sono i giorni anche di Matteo Gabbia, finalmente convocato da Luciano Spalletti in Nazionale, e di Mike Maignan sempre più leader della Francia. Entrambi, come il numero 19 rossonero, hanno un contratto in scadenza nel 2026, ma sono vicini al rinnovo.

La dirigenza rossonera, inoltre, sta monitorando il mercato alla ricerca dei giusti rinforzi da acquistare magari nel corso di gennaio. D’altronde Paulo Fonseca ha la coperta corta un po’ in tutti i ruoli, ma è il centrocampista che serve a tutti i costi e in questi giorni sono stati diversi i profili accostati al Milan.

Milan, blitz di Moncada a Roma: i nomi sul taccuino

Geoffrey Moncada ieri è stato avvistato a Roma a seguire da vicino l’Italia di Luciano Spalletti contro il Belgio di Tedesco, per una sfida di Nations League.

E’ stato un modo per vedere all’opera Sandro Tonali, grande rimpianto rossonero, ma allo stesso tempo quel Samuele Ricci, che ha incantato il Diavolo ormai da tempo. Strapparlo al Torino, però, non sarà facile visto il prezzo ormai schizzato alle stelle. Ma le attenzioni di Moncada erano anche ai giocatori del Belgio. Attenzione così ai vari profili che potrebbero interessare al Diavolo come Zeno Debast, classe 2003 dello Sporting, o Orel Mangala. Il centrocampista 26enne può essere il nome giusto per rafforzare la mediana. Attenzioni puntare infine anche su Dodi Lukebakio e Fofana, che possono diventare un’idea qualora ci fossero delle cessioni in avanti. Un ultimo nome, infine, che non passa mai di moda è quel Theate, ex Bologna, che al Milan potrebbe essere un’ottima alternativa sia al centro che sulla sinistra, come vice Theo Hernandez. Un colpo intelligente per allungare la rosa