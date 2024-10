Colpo in Serie B, regalo a sorpresa per Fonseca

Il Milan pesca dalla Serie B il suo prossimo colpo: regalo a sorpresa per Fonseca, il giocatore ha voglia di Serie A

Primi movimenti di mercato in casa Milan dove ci si sta già guardando intorno per migliorare la rosa nella prossima sessione di mercato dopo un avvio di campionato balbettante e che ha visto Paulo Fonseca finire sulla graticola.

I rossoneri sanno che c’è molto da lavorare sulla squadra attuale, ma allo stesso tempo sono consapevoli che servono degli innesti per rendere la squadra più competitiva. La società ha intenzione di accontentare il tecnico portoghese nonostante i risultati non siano stati finora quelli desiderati ed è pronta a fargli un regalo a sorpresa nella sessione di gennaio.

Il Milan starebbe infatti pensando di dire addio ad un fin qui deludente Samuel Chukwueze per poter poi puntare su un giocatore della Serie B che è tornato di recente ad illuminare dopo aver superato il proprio infortunio. Stiamo parlando di Domenico Berardi che ha già fatto sapere in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport che ha intenzione di andare via a gennaio qualora arrivasse l’offerta giusta.

Milan, idea Berardi per gennaio: l’attaccante vuole la Champions

Il lungo calvario di Domenico Berardi è finalmente terminato ed il giocatore è tornato in campo, rivelandosi subito decisivo per il Sassuolo. Tuttavia, la maglia neroverde sta ora stretta all’attaccante che in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha fatto sapere che potrebbe lasciare il Sassuolo già a gennaio qualora arrivasse un’offerta che vada bene ad entrambe le parti.

Offerta che potrebbe arrivare dal Milan che sta pensando di cedere Chuckwueze e di sostituirlo con l’attaccante italiano che non solo ha tanta voglia di tornare a cimentarsi in Serie A, ma vuole disputare la Champions League. Alla Rosea, Berardi ha ammesso di sognare di giocare la coppa dalle grandi orecchie da tre anni a questa parte ed ha tutta l’intenzione di realizzare questo suo grande desiderio.

Il giocatore ha confermato di essere stato vicino alla Juventus in passato, ma il Sassuolo bloccò tutto ed il trasferimento saltò. Adesso, Berardi è finito nel mirino del Milan che potrebbe permettergli di realizzare questo suo desiderio considerato che a gennaio si dovranno giocare altre due partite Champions e potrebbe poi disputare i play-off per volare agli ottavi. Il Sassuolo vorrebbe trattenere Berardi fino a fine stagione, ma l’attaccante classe 1994 è stato chiaro e stavolta, se arriverà un’offerta congrua, andrà via

Quello di Berardi sarebbe un colpo a sorpresa per il Milan che, però, punterebbe su un attaccante esperto e che, quando in forma, vede la porta come pochi. Servirà, però, un’offerta importante per convincere il Sassuolo a lasciare andare via il giocatore poiché i neroverdi, pur giocando in Serie B, non hanno alcuna intenzione di svendere il loro miglior giocatore al primo che capita.