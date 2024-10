Jovic alla Juve con lo scambio: al Milan il centrocampista

Luka Jovic potrebbe trasferirsi alla Juventus nel corso del calciomercato di gennaio: il punto della situazione del possibile affare

Quello di gennaio è spesso un calciomercato povero, in cui si lavora soprattutto di fantasia, in cui ci sono pochi soldi per portare a termine gli affari.

Tra le protagoniste della prossima sessione ci saranno sicuramente la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Paulo Fonseca, che hanno diversi vuoti da colmare. I bianconeri soprattutto dovranno provare a prendere un nuovo difensore centrale per sopperire al pesantissimo stop di Bremer, che ha di fatto chiuso la stagione con la Vecchia Signora, dopo l’operazione dei giorni scorsi. Ma la Juventus è chiamata a mettere le mani anche su un centravanti. L’ex tecnico del Bologna, infatti, non ha alternative a Dusan Vlahovic, non avendo mai potuto contare su Milik, destinato a dire addio ai bianconeri. Le condizioni del polacco preoccupano molto e non è chiaro quando potrà fare il suo rientro in campo. Serve dunque un centravanti, che possa far rifiatare l’ex attaccante della Fiorentina e anche in questa circostanza, la Juve potrebbe chiedere aiuto al Milan.

Milan, ecco il centrocampista: arriva con lo scambio con Jovic

Dopo l’affare Pierre Kalulu, infatti, Giuntoli sta seriamente pensando a Luka Jovic. Il connazionale di Vlahovic è stato di fatto scaricato dal Milan, che avrebbe voluto venderlo già in estate. Averlo escluso dalla lista Champions League, d’altronde, è stato un segnale più che chiaro.

Jovic, però, non ha voluto lasciare il calcio che conta, convinto dei propri mezzi. Le offerte dal mondo arabo non mancavano, ma il giocatore ha preferito restare in rossonero in attesa di proposte più allettanti e quella giusta potrebbe arrivare a gennaio, proprio dalla Juventus. Il serbo, dunque, potrebbe trasferirsi a Torino, dove chiaramente avrebbe più spazio. Stavolta, però, il Milan potrebbe ricevere in cambio un giocatore.

Il Diavolo è alla ricerca di un centrocampista e in casa bianconera potrebbero decidere di sacrificare Weston McKennie per arrivare a Jovic. Ma attenzione ad un’altra pista sicuramente più percorribile, quella che porterebbe ad Arthur, calciatore da rilanciare, che per caratteristiche però potrebbe tornare maggiormente utile rispetto all’americano. La Juve, inoltre, sarebbe disposta a mettere sul piatto anche Danilo, ma l’età del brasiliano rappresenta certamente un problema.