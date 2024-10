Calabria, destino segnato: il Milan si allontana, c’è già l’erede

Non è certo un momento facile per Davide Calabria. Per il terzino italiano il Milan è sempre più lontano: il punto della situazione

Davide Calabria si allontana sempre più dal Milan. Il terzino italiano sta vivendo un momento davvero complicato e la sua avventura in rossonero appare ormai al capolinea.

In questo inizio di stagione, colui che ha portato la fascia di capitano al braccio in questi ultimi anni, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Oggi così, Paulo Fonseca è stato costretto a dar spazio ad un Emerson Royal che non appare pronto. Il tecnico portoghese non ha avuto alternative, ma ora cambiare sarà comunque complicato. La scelta del Diavolo di puntare sul brasiliano in estate è stato, però, un segnale forte nei confronti di Davide Calabria.

Il terzino ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, il 30 giugno 2025, e il suo rinnovo non appare una priorità. La trattativa è bloccata e il Milan è sempre meno convinto di proseguire con lui. Per Calabria è dunque arrivato il momento di guardarsi attorno alla ricerca di una nuova squadra. Nelle settimane scorse è stato cercato dal Galatasaray, ma l’italiano si augura di giocare in altri campionati. Non disdegna l’avventura all’estero, ma attenzione alla possibilità Roma.

Milan, caccia al sostituto di Calabria: le idee del Diavolo

Per quanto riguarda il Milan, il club rossonero sta sondando il mercato alla ricerca di un nuovo terzino. Tiago Santos del Lille è così pronto a tornare di moda, ma si stanno cercando altre opportunità.

Il Diavolo vorrebbe regalarsi un calciatore capace di sapere giocare su entrambe le fasce anche per dare un cambio a Theo Hernandez quando dovesse servire, ma non è facile trovare un elemento così. Elemento, che in realtà il Milan spera già di avere in casa, quel Jimenez che può fare effettivamente sia il terzino destro che quello sinistro. Lo spagnolo è destinato a giocare sempre di più in questo periodo. Avrà la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare di essere già pronto per il Milan.

Il club ha investito tanto per prenderlo a titolo definitivo dal Real Madrid e si augura di avere il prima possibile le giuste risposte, magari a partire dal match contro l’Udinese, se Fonseca decidesse di affidare a lui il posto di Theo Hernandez e non a Terracciano. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, infine, attenzione a Vittorio Magni, che sta crescendo davvero bene in rossonero.