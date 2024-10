Altro giro, altro gol: segnali inequivocabili dalla Nazionale, ora tocca a Fonseca

Il giovane rossonero segna due gol in Nazionale nel giro di pochi giorni: merita una chance anche al Milan, tocca a Fonseca

La pre season del Milan è stata molto positiva. Gran merito è dei risultati della squadra nella tournée negli States contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Vittorie sì ma anche prestazioni di alto livello che purtroppo nelle partite ufficiali non abbiamo più rivisto. Così come non abbiamo più rivisto chi quella pre season l’ha giocata da protagonista.

Il riferimento è chiaramente a Mattia Liberali, fra i migliori in assoluto nella tournée. Ha iniziato la nuova stagione con il Milan Futuro, un’opportunità importante per giocare fra i professionisti e migliorare. E infatti è stato suo il primo gol storico della squadra U23 rossonera nella Coppa Italia di Serie C contro il Lecco. Da quel momento in poi però Liberali ha man mano perso anche il posto da titolare ma ogni volta che scendeva in campo illuminava tutta la squadra. Così come sta continuando ad illuminare anche l’Italia U19, dove invece è un titolare indiscusso.

Liberali show in Nazionale, è arrivato il suo momento anche al Milan

Liberali con gli azzurrini ha segnato due gol in tre giorni, entrambi contro il Galles (ieri si è giocato una sorta di rematch). Nella prima partita ha anche fornito un assist al compagno e amico Francesco Camarda. Insomma, continuano ad arrivare segnali inequivocabili e adesso sta a Paulo Fonseca coglierli a dare finalmente una chance al ragazzo.

Il tecnico portoghese sa bene come lavorare coi giovani. Lo scorso anno, da allenatore del Lille, ha fatto debuttare in prima squadra (in una partita di Europa League) Ayyoub Bouaddi, che solo pochi giorni fa ha festeggiato il suo 17esimo compleanno giocando da titolare contro il Real Madrid. Anche Liberali è un 2007 come lui e in questo momento, con le sue caratteristiche, al Milan farebbe comodissimo. I rossoneri hanno un problema chiaro ed evidente in rosa, e cioè l’assenza di un elemento che sappia legare il gioco fra centrocampo e attacco con qualità (sarebbe potuto esserlo Daniel Maldini, ma la società ha preferito cederlo a costo zero al Monza). Loftus-Cheek non ha le caratteristiche per farlo, Reijnders è a suo agio con più campo davanti e Morata è un adattato. La soluzione si chiama Mattia Liberali e la speranza è che Fonseca possa avere presto il coraggio di dargli la chance che merita, esattamente come ha fatto con Bouaddi un anno fa e con tanti altri nel corso della sua carriera da allenatore.