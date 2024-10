Milan, incubo Nazionali: le ultime su Chukwueze

Le ultime sul rientro alla base dei nazionali. C’è apprensione in casa Milan dopo lo stop per infortunio: il punto della situazione

Sono ore di attesa per il Milan e Paulo Fonseca. I rossoneri rischiano di dover fare i conti con l’ennesimo lungo stop per via degli impegni per le nazionali. A settembre era stato Ismael Bennacer ad infortunarsi.

A fermarsi, stavolta, come raccontato nelle scorse ore, è stato Samu Chukwueze, che secondo le prime ricostruzioni che arrivano dall’Africa ha avvertito un problema al bicipite femorale nel corso della sfida della sua Nigeria contro la Libia. Il calciatore, come appreso da MilanLive.it, non ha ancora fatto rientro a Milano, ma solo domani è in programma il suo sbarco. L’esterno ex Villarreal potrà così sottoporsi agli esami del caso per conoscere l’entità del guaio. Il tecnico portoghese incrocia dunque le dita, sperando che non sia nulla di grave, anche perché fino a qualche ora fa l’ex Lille stava seriamente pensando di consegnare una maglia da titolare a Chukwueze per la partita contro l’Udinese, in programma sabato alle ore 18.00.

I piani però sono cambiati e il turno di riposo per Christian Pulisic è già un lontano ricordo. L’idea era quella di tener fuori l’americano, che avrebbe avuto solo un allenamento nelle gambe, ma ora è tutto cambiato. Fortunatamente per il Milan, però, gli Stati Uniti, come raccontato ieri, hanno deciso di liberare il numero undici che salvo sorprese giocherà dal primo minuto contro i bianconeri. Pulisic, infatti, come ha potuto constatare la redazione, sarà a Milanello già nella giornata di domani per iniziare a prepara la sfida contro i friulani. Il tecnico portoghese può così sorridere, ma per ovviare all’assenza di Chukwueze, è pronto ad attingere dal Milan Futuro e verosimilmente sarà Mattia Liberali ad aggregarsi alla prima squadra, difficile che lo faccia Hugo Cuenca, con mercoledì alle 01.00 di mercoledì 16 settembre sarà impegnato ad Asuncion per Paraguay-Venezuela, per le Qualificazioni Mondiali.

Milan, il punto sul rientro dei nazionali

Domani in serata toccherà a Rafa Leao, con il suo Portogallo, scendere in campo contro la Scozia per la partita valevole per la Nations League.

Le attenzioni dei tifosi rossoneri saranno rivolte anche a Spagna-Serbia, match che metterà difronte Alvaro Morata a Pavlovic. Ma tra gli ospiti ci sarà anche Luka Jovic.

Giocheranno, invece, stasera e faranno rientro a Milanello prima, Matteo Gabbia, i francesi Fofana, Maignan e Theo Hernandez, oltre a Tiijani Reijnders, dopo aver sfidato la Germania a Monaco. L’ultimo a rientrare sarà Yunus Musah, che giocherà all’alba (ore 4.30), contro il Messico a Guadalajara.