Tifosi increduli, che mazzata per Lookman

Lookman protagonista di un episodio particolare nel corso dell’ultima partita con la nazionale nigeriana: ecco cosa è successo.

I campionati sono in pausa e tra i giocatori impegnati in nazionale c’è anche Ademola Lookman, che con la Nigeria ha in programma una doppia sfida conto la Libia. La prima è stata giocata.

La squadra guidata dal commissario tecnico José Peseiro si è imposta con il risultato 1-0 grazie al gol vittoria segnato da Fisayo Dele-Bashiru. Lookman è partito titolare e ha giocato praticamente tutta la partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, solo negli ultimissimi minuti è stato sostituito e si è accomodato in panchina. La vittoria consente alle Super Aquile di essere al primo posto del girone D con 7 punti, 1 in più rispetto al Benin, vincente a sua volta contro il Ruanda.

Nigeria-Libia: cosa è successo a Lookman

Nel corso del match giocato a Uyo c’è stato anche una incredibile rete annullata all’esterno offensivo dell’Atalanta. Sul risultato di 0-0, il giocatore era stato bravo a trafiggere il portiere avversario dopo l’assist di Samuel Chukwueze. L’ex Milan, subentrato nel secondo tempo, gli aveva servito un pallone che lui è riuscito a trasformare in gol. Tuttavia, per un fuorigioco inesistente non c’è stata la convalida della marcatura.

Lookman era in posizione assolutamente regolare e non di poco, c’è stato un errore clamoroso. La Nigeria era incredula quando l’arbitro ha annullato la rete dell’esterno classe 1997. Comunque poi è stato Dele-Bashiru a risolvere la partita e a regalare i 3 punti alla sua nazionale. Martedì 15 ottobre ci sarà un’altra sfida contro la Libia, ultima in classifica con un solo punto.

Lookman e compagni cercheranno di bissare il successo ottenuto all’andata, poi saranno liberi di tornare nei rispettivi club. L’ala offensiva nigeriana raggiungerà l’Atalanta, che domenica 20 ottobre affronterà il Venezia in trasferta e poi mercoledì 23 sarà impegnata a Bergamo contro il Celtic Glasgow nella terza giornata di Champions League. Finora l’ex Everton e Lipsia ha finora messo assieme 3 gol e 3 assist in 7 presenze stagionali. Un buonissimo rendimento che conferma quanto sia importante per Gian Piero Gasperini, che ancora lo ringrazia per avergli fatto vincere la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.