Ok in arrivo, scambio Milan-Roma: si chiude a breve

Continuano gli affari tra Roma e Milan. In arrivo l’ok definitivo a un affare clamoroso, la chiusura potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Tra le big del campionato, Milan e Roma sono probabilmente le due che, fino a questo momento, hanno deluso di più i propri tifosi. Nonostante i rossoneri siano riusciti a ricostruire una classifica più che dignitosa, solo in parte rovinata dalla sconfitta dell’ultimo turno con la Fiorentina, e nonostante siano riusciti a sfatare il tabù del derby con l’Inter, oggi le quotazioni di Fonseca sono nuovamente in forte ribasso. Mentre a Roma, quelle di Juric non sono in realtà mai salite. Anche per questo motivo, forse, le due società sono alla ricerca di disperati rinforzi, e stanno per definire uno scambio importante, per trovare una soluzione ai propri problemi.

Non sarebbe la prima volta che la dirigenza rossonera e quella giallorossa provano a venirsi incontro per cercare di ‘aiutarsi’, in un certo modo. Già durante il mercato estivo, quando entrambe le società si erano dimostrate piuttosto attive, seppur con i dovuti limiti di natura finanziaria, avevano cercato di fare affari, chiudendo proprio nelle ultime battute uno scambio di prestiti che a molti, soprattutto nell’ambiente rossonero, non aveva convinto.

Bisognosi di una prima punta da affiancare a Morata, non fidandosi evidentemente di Jovic e dell’ancora acerbo Camarda, i rossoneri si erano infatti fiondati su Abraham, arrivando a offrire come contropartita, pur di portarlo a casa, quel Saelemaekers che tanto era stato elogiato da Fonseca nel precampionato. Uno scambio che, finora, ha però sorriso più al Milan che alla Roma, complice il brutto infortunio occorso al belga. E anche per questo motivo potrebbe presto essere limato tramite un nuovo accordo più vantaggioso anche per i giallorossi.

Asse Roma-Milan, altro scambio in vista: affare vicino alla chiusura, manca davvero poco

Non si può dire che siamo ai dettagli, ma poco ci manca. Qualcosa bolle in pentola e ancora una volta le dirigenze di Milan e Roma starebbero cercando di venirsi incontro per chiudere un affare di cui entrambe le società potrebbero beneficiare. Lo scambio di prestiti infatti è una formula troppo momentanea per risultare soddisfacente.

Sia la Roma che il Milan hanno la ferma volontà di liberarsi a titolo definitivo, rispettivamente, dell’attaccante ex Chelsea e del jolly di fascia ex Bologna. Il problema è trovare un accordo che in qualche modo possa compensare ai giallorossi il fatto che, nel concreto, fin qui non hanno minimamente potuto beneficiare delle prestazioni del belga, causa infortunio.

In altre parole, la volontà c’è, ma mancano le proposte concrete. Bisogna trovare una formula, e la soluzione potrebbe essere un conguaglio economico che il Milan sarebbe disposto a girare alla Roma per compensare appunto quanto accaduto. Si parla di una somma attorno ai 2 milioni di euro.

Economicamente, non la più invitante delle offerte per il club giallorosso. Che però potrebbe essere convinto ad accettare pur di cercare di liberarsi definitivamente dell’ingaggio oneroso di Abraham. L’inglese guadagna infatti, al lordo, poco meno di 6 milioni di euro. Decisamente troppi per un club che ormai ha deciso di puntare tutto su Dobvyk, e che non può permettersi di tenere in rosa due attaccanti con un ingaggio di questo tipo.