Abraham rischia grosso: il Milan ha scelto il suo bomber

Il Milan nel 2025 si regalerà un nuovo centravanti. Tammy Abraham rischia davvero grosso: ecco cosa sta succedendo al Diavolo

Tammy Abraham è arrivato nelle ultimissime ore di calciomercato con lo scopo di ricoprire il ruolo di vice Alvaro Morata. L’inglese, però, complice un lieve infortunio dello spagnolo, si è subito preso una maglia da titolare. Maglia che poi non ha più lasciato, nonostante il rientro dell’ex Atletico Madrid.

Paulo Fonseca ha infatti deciso di puntare sulle due punte, con Abraham insieme a Morata. L’ex Roma, arrivato in prestito, ha dunque avuto fin da subito la possibilità di mettersi in mostra e di fatto di prendersi il Milan. L’inglese si è fatto notare soprattutto per la sua voglia di sacrificarsi e di giocare per i compagni, ma sotto porta non è stato per nulla perfetto. Ha segnato solamente un calcio di rigore inutile contro il Venezia, ma ha sbagliato quello decisivo contro la Fiorentina, ‘strappandolo dalle mani’ di Christian Pulisic. A Firenze, poi, ha ricordato a tutti di non essere proprio un cecchino.

La sfida contro i Viola, dunque, potrebbe rappresentare una svolta per Abraham, che ora rischia seriamente il posto. Sarà chiaramente Fonseca a decidere cosa fare, ma l’ex Roma dovrà iniziare a dare dei segnali importanti se vuole tenersi il Milan. Servono gol da centravanti vero, perché il Diavolo ne ha assolutamente bisogno. Solo così si potrà garantire un futuro in rossonero da protagonista.

Milan, scelto il nuovo bomber: la posizione di Abraham

Certo, non è da escludere, che il Milan concluda ugualmente lo scambio con la Roma con Alexis Saelemaekers, ma oggi il club rossonero sta pensando seriamente a regalarsi un vero bomber da affiancare ad Alvaro Morata, unica certezza per la prossima stagione.

In questi ultimi giorni è tornato di moda il nome di Jonathan David, che a febbraio sarà libero di legarsi a chiunque a parametro zero, ma le attenzioni nei suoi confronti di Juve, Inter e dei club di Premier League, lasciano pensare che sarà complicato prenderlo.

Il Milan così sta pensando seriamente ad un giocatore che ormai da più di due anni non smette di segnare. Stiamo parlando di Santiago Gimenez, che il Feyenoord può vendere per 35/40 milioni di euro. Il suo entourage è stato più volte a Casa Milan e il giocatore ha aperto al trasferimento in rossonero. Ci sono dunque tutti i presupposti per la fumata bianca, ma il Diavolo non deve cincischiare e chiudere il prima possibile.