Gol e futuro al Milan: il nuovo colpo parla italiano

Il Milan torna a pensare ad un vecchio obiettivo, che non è mai sparito dai radar. Ecco di chi si tratta: il punto della situazione

Sarà un mercato che vedrà il Milan tra le squadre protagoniste quello di gennaio. Il club rossonero non potrà tirarsi indietro per rafforzare un organico che presenta oggettivamente delle lacune. Serviranno almeno un paio di colpi, per migliorare la squadra sia in difesa che a centrocampo, ma non è da escludere anche un arrivo anche in avanti.

La priorità assoluta, però, è sicuramente il mediano. Paulo Fonseca, con l’infortunio di Ismael Bennacer, rischia di andare in difficoltà in queste settimane. Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders di fatto non hanno sostituti, ma Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah saranno comunque costretti a giocare, anche se non hanno ancora convinto il tecnico portoghese. Senza il lungo stop, l’algerino sarebbe stato, sicuramente, il giocatore che avrebbe dato maggiormente il cambio al francese e l’olandese. Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono così a lavoro per cercare il giusto rinforzo in mediana. Non è da escludere, però, che alla fine possano essere due i giocatori per il centrocampo.

Dal Chelsea al Milan: ritorno di fiamma per Casadei

Il Milan sta dunque tenendo d’occhio diversi calciatori per il centrocampo. Tra i preferiti c’è certamente Ricci, che incontro Israele ha dimostrato di essere pronto per il salto in una grande, ma il Torino è una bottega cara e vorrebbe almeno 30 milioni di euro per lasciarlo andare.

Attenzione così ad un altro profilo ‘italiano’, quel Reda Belahyane che sta brillando con il Verona, che per caratteristiche può ricordare proprio Bennacer o Jorginho. Guardando all’estero, sarebbe certamente molto più semplice mettere le mani su Chukwuemeka, che il Chelsea può liberare in prestito con diritto di riscatto. Una formula che chiaramente piace e che il Milan spera di ottenere per Cesare Casadei, che in varie interviste ha strizzato l’occhio al Diavolo, e che nelle scorse ore ha segnato con la maglia dell’Italia Under21 addosso. Il giocatore di Ravenna, chiaramente, sta faticando a trovare spazio al Chelsea, ma sono tutti ancora pronti a scommettere sul suo talento. Qualche anno fa il giocatore veniva paragonata a Sergej Milinkovic-Savic. Un suo arrivo potrebbe rappresentare l’inizio di un cambio di rotta per il Milan. Un Milan magari un po’ più italiano, aspettando Liberali, Camarda e Zeroli e chissà magari anche Daniel Maldini.