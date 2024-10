Ingaggio da 2 milioni l’anno, il Milan chiude il colpo

Il Milan è pronto a chiudere il colpo. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo: è arrivata la conferma del suo agente

La firma è imminente. Il Milan e il calciatore sono pronti a convolare a nozze, mettendo nero su bianco. Ormai mancano solo gli ultimi dettagli, per una firma che adesso è davvero scontata. Una firma che farà felici proprio tutti.

Il popolo rossonero è dunque pronto a festeggiare per un giocatore, che ha dimostrato di amare il Milan come nessun altro. E’ lui la sorpresa del 2024: ha vissuto un’annata praticamente perfetta, dopo il rientro dalla Spagna. Da gennaio così si è reso protagonista soprattutto in campionato, con prestazioni di alto livello. Ha conquistato il Milan in inverno, con Stefano Pioli in panchina, e poi anche in estate, con Paulo Fonseca.

Ma la consacrazione per Matteo Gabbia è arrivata nel derby: dopo una prova da otto in pagella, ha messo la ciliegina sulla torta, segnando il gol della vittoria ad un minuto dal termine della gara. Ora nessuno ha più dubbi sull’importanza dell’italiano, che si è guadagnato anche la prima convocazione in Nazionale, da parte di Luciano Spalletti.

Milan-Gabbia, ancora insieme: la conferma dell’agente

Matteo Gabbia è un leader, dentro e fuori dal campo. Impossibile non voler puntare su di lui. Così il Milan è pronto a blindarlo con un contratto raddoppiato rispetto all’attuale. Il centrale classe 1999 si appresta a firmare un nuovo accordo a circa due milioni di euro netti a stagione. Attualmente, lo ricordiamo, percepisce poco più di 800mila euro.

Ma le buone notizie per Matteo Gabbia non sono certo finite. Il centrale italiano, infatti, potrebbe ricevere la fascia e diventare il nuovo capitano del Milan. Una promozione meritata, per quanto mostrato in campo, ma anche davanti alle telecamere.

La conferma di una firma ormai vicina è arrivata con le parole del suo agente: “Ha fatto il salto nelle ultime due stagioni, è consapevole dei suoi mezzi. E’ un ragazzo fantastico e un giocatore importante, si è guadagnato tutto da solo. E’ partito indietro ma si è guadagnato il posto a suon di prestazioni. A breve parleremo, mi hanno chiamato e a breve ne discuteremo. Lui è super felice, ha la maglia del Milan addosso fin da bambino e quindi è felice di poter rinnovare e di avere questa considerazione da parte della dirigenza. Poi è chiaro che serva discuterne“.