Milan di sasso: affare Tonali nel 2025, lo vuole la rivale

Nuova maglia in arrivo per Sandro Tonali che dopo la squalifica può lasciare il Newscastle: sarà il colpo del 2025.

Sandro Tonali è definitivamente tornato, squalifica di dieci mesi più otto di prescrizioni alternative con tanto di 20 mila euro di multa per l’ex centrocampista del Milan che ora pare essersi lasciato il passato alle spalle. Niente sguardi all’indietro ma solo voglia di pensare al futuro per il punto fermo della Nazionale di Luciano Spalletti.

Lo stop forzato ha fatto uscire l’ex rossonero dal giro dell’Italia ma quando tutto è finito, Spalletti lo ha subito richiamato. Oggi il classe 2000 ha dunque ripreso a giocare con una certa regolarità, non solo con gli azzurri ma anche con il Newcastle. Club che lo ha acquistato nel luglio 2023, proprio dai meneghini, per qualcosa come 60 milioni di euro e ora potrebbe lasciarlo andare via.

Nuova destinazione a dir poco a sorpresa per il centrocampista di Lodi che ha voglia di recuperare il tempo perso. La sua carriera può ora decollare una volta per tutte e può farlo con Tonali a bordo di una big, il trasferimento sarebbe tutto sommato una bella notizia per il Milan che potrebbe guadagnare anche dalla futura cessione.

Tonali lascia il Newscastle, giocherà in una Big

Il contratto di Tonali con il Newcastle parla chiaro: in caso di futura rivendita il 10% della somma incassata spetta al Milan. Per questo il passaggio al Real Madrid potrebbe non essere poi un dramma per i rossoneri che sperano che il loro ex gioiello venga venduto a peso d’oro. Secondo diverse fonti il centrocampista azzurro potrebbe passare alla corte di Carlo Ancelotti.

Uno che il Milan lo conosce bene e che sa cosa significa valorizzare i giovani. Il trasferimento ai bianconeri, e ancor di più il passaggio in Premier League, ha rappresentato una tappa importantissima nella carriera di Tonali ma davanti ad un’offerta dei Blancos rifiutare sarebbe difficile. Per il calciatore, certamente, ma anche per il club che potrebbe lasciarlo partire per qualcosa come 50 milioni di euro.

Quando è volato verso Newcastle, l’ex meneghino ha firmato fino al 2028. Contratto blindato, perciò, da parte degli inglesi che hanno accompagnato il passaggio di Tonali in Inghilterra da grande speranze che al momento non sono state però soddisfatte. La squalifica ha certamente influito ma ora per l’ex Serie A sembra arrivato il momento di fare un ulteriore in avanti. La trattativa può andare in porto a giugno.