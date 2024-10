Un figlio d’arte sogna il Milan: “Ne sono innamorato”. Ibra può essere decisivo

Van Bommel junior spera di arrivare a giocare nella stessa squadra in cui ha militato anche il padre in passato.

In questi giorni si sta parlando di un figlio d’arte come Daniel Maldini, che ha debuttato con la maglia della nazionale maggiore italiana dopo aver fatto vedere buone cose con il Monza. Presto per prevedere il suo futuro, però sembra in crescita e sarà interessante vedere come andrà questa stagione, molto importante per lui.

Un altro figlio d’arte che si è fatto notare è Ruben van Bommel, figlio di Mark e attuale esterno sinistro dell’AZ Alkmaar. Ha iniziato la stagione con 4 gol e 2 assist realizzati in 10 presenze tra Eredivisie ed Europa League. È un classe 2004 ed è anche nel giro dell’Olanda Under 21, con la quale ha messo assieme 4 gol e 5 assist in 11 apparizioni. Numeri interessanti.

Van Bommel junior sogna il Milan

Il giovane talento olandese cercherà di continuare la sua stagione in maniera positiva, confermandosi un giocatore in grado di incidere in fase offensiva e migliorando in quelli che possono essere i suoi punti deboli. L’AZ Alkmaar, oggi terzo nella classifica della Eredivisie, è la squadra giusta in cui crescere senza eccessive pressioni.

Van Bommel ha le idee chiare per il suo futuro, sogna in grande e in un’intervista a NOS non ha fatto mistero di ambire a un club come il Milan: “Ho vissuto lì per un anno e mezzo quando ero bambino. Da allora sono innamorato di quel club. Rimane da vedere se avrò le qualità. In ogni caso, farò tutto il possibile“.

Papà Mark aveva giocato a Milano da gennaio 2011 a giugno 2012. Ruben era piccolo, ma ha fatto in tempo a conoscere la città e ad affezionarsi ai colori rossoneri. Spera di conquistare la chiamata del Milan un giorno, magari alla fine dell’attuale stagione.

Van Bommel senior a sua volta si era affezionato al club, molti ricorderanno le sue lacrime quando dovette lasciarlo. In un anno e mezzo si era creato un legame così forte da portarlo a piangere nel momento in cui dovette dire addio al Milan. Anche se tante cose sono cambiate da allora, Mark potrebbe consigliare al figlio il trasferimento a Milano.

Da ricordare che Zlatan Ibrahimovic è in buoni rapporti con van Bommel, di cui è stato compagno di squadra in rossonero. E fu proprio Ibra a consigliare ad Adriano Galliani di prenderlo quando quest’ultimo gli chiese un parere nel gennaio 2011. Il rapporto tra loro potrebbe essere un altro fattore da considerare.

Senza scordare che il Milan ha già fatto un’operazione di mercato con l’AZ Alkmaar: l’acquisto di Tijjani Reijnders nell’estate 2023. La trattativa non fu rapida, però le due società poi arrivarono a un accordo. Vedremo se da via Aldo Rossi arriverà una nuova chiamata nel 2025.