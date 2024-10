Operazione lampo, il Milan chiude subito il colpo dal Cagliari

Il Milan guarda in casa Cagliari per il colpo a centrocampo nella prossima stagione: idea italiana e colpo da 20 milioni

Il Milan si prepara al ritorno in campo, in programma sabato pomeriggio contro l’Udinese a San Siro. Una sfida troppo importante per Paulo Fonseca, che non si può permettere passi falsi. Dopo il ko contro la Fiorentina, il rischio è che la vetta della classifica si allontani troppo, soprattutto considerando l’ottimo momento del Napoli di Antonio Conte.

I giocatori impegni nei vari ritiri delle Nazionali stanno man mano rientrando tutti. Già da qualche giorno sono a Milanello alcuni come ad esempio Samuel Chukwueze (l’infortunio con la Nigeria non ha riportato lesioni, è solo un affaticamento), Matteo Gabbia e anche Christian Pulisic, per gentile concessione di Pochettino. I rossoneri sperano di recuperare anche Loftus-Cheek, alle prese con un fastidio che non gli ha permesso di essere in campo contro la Fiorentina. C’è ottimismo: se non dovesse farcela per sabato, è pronto per la Champions League. E a proposito di centrocampisti: il Milan potrebbe aver bisogno di qualche rinforzo in quella zona del campo già a gennaio. C’è un giocatore che sta crescendo e non poco a Cagliari e che potrebbe fare al caso dei rossoneri.

Dal Cagliari al Milan, l’idea per il prossimo anno

Il Cagliari ha iniziato male la stagione ma nelle ultime settimane ha dato segnali di crescita. Fra i migliori della rosa di Davide Nicola c’è Matteo Prati, il giovane centrocampista italiano, classe 2003. Il ragazzo sta crescendo stagione dopo stagione e quella che è appena iniziata potrebbe essere quella della sua definitiva consacrazione, così da fare magari il grande salto l’estate prossima.

Il Milan, che è sempre attento ai giovani e soprattutto se italiani (considerato il problema delle liste), potrebbe essere fra le squadre più interessate a lui. Le caratteristiche di Prati sono molto interessanti ma ancora meglio sono i margini di miglioramento: nel giro di pochi anni, il centrocampista italiano può diventare uno dei migliori del ruolo anche in ottica Nazionale maggiore. Nel frattempo il Cagliari, che sa bene di avere fra le mani una potenziale plusvalenza, spera che lui possa rispettare le attese: oggi la sua valutazione economica è già di 10 milioni ma può solo salire. A fine stagione il prezzo può aumentare fino ai 20 milioni, a quel punto in casa rossonera bisognerà fare delle riflessioni per capire se è il caso o meno di investire sul suo profilo. Il potenziale c’è, ed è anche molto importante.