Non c’è tempo da perdere, il Milan chiude subito: arriva la stella della Serie A

L’inizio difficile di stagione del Milan sta portando la dirigenza a guardare con interesse al mercato per provare a sistemare una rosa che ha dimostrato di avere diversi problemi in queste prime uscite.

La dirigenza rossonera è infatti al lavoro per cercare di battere la concorrenza ed assicurarsi una delle migliori stelle del campionato italiano in vista della prossima estate.

Sono diversi i nomi nella lista della squadra mercato del Milan con Moncada ed Ibrahimovic che sono in costante contatto per cercare di individuare quei calciatori che possano fare al caso del club rossonero. Uno di questi è un giocatore che nelle prime uscite del campionato italiano ha stupito tutti con le sue ottime prestazioni tanto da attirare l’attenzione di diverse big europee. La volontà del Milan è quella di provare a chiudere quanto prima per assicurarsi un colpo che potrebbe accendere la fantasia dei tifosi.

Milan, dirigenza al lavoro sul mercato: si cerca la stella della Serie A

L’intenzione del Milan è quella di riuscire a portare in rossonero Nico Paz, autentica stella del Como. Il calciatore argentino, di recente convocato dalla nazionale argentina, sta stupendo tutti gli addetti ai lavori in questi primi mesi con la maglia dei lariani.

Il Real Madrid, che ha ceduto il giocatore a titolo definitivo, non ha però voluto perdere il controllo del cartellino ed ha il diritto di riacquisto del calciatore. I campioni d’Europa in carica si sono voluti tutelare sotto ogni punto di vista inserendo una clausola sul contratto di Paz col Como. Nel caso in cui le merengues dovessero decidere di non riscattare il calciatore potranno ricevere comunque il 50% dalla prossima rivendita del giocatore.

Il Milan, che può vantare ottimi rapporti con la dirigenza del Real Madrid, è pronto a parlare con il club spagnolo in occasione della sfida di Champions League in programma a novembre. Una partita che permetterà alle due società di studiare una strategia di mercato che possa permettere al Milan di assicurarsi la stella argentina ed al Real Madrid di restare in controllo del classe 2004.

La chiacchierata riguardante Nico Paz potrebbe consentire al Milan di parlare con il Real Madrid anche di Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo, rimasto alla corte di Ancelotti, rischia di trovare poco spazio alla corte del tecnico italiano e potrebbe cambiare maglia a gennaio per trovare maggiore continuità. L’infortunio di Bennacer costringe il Milan a guardarsi intorno ed un profilo come l’ex Arsenal sarebbe perfetto per la squadra di Fonseca.