Ok al prestito, il Milan lo saluta a gennaio

In casa Milan si sta prendendo in seria considerazione la possibilità di lasciar partire in prestito uno dei calciatori attualmente presenti in rosa.

I rossoneri stanno già facendo le loro valutazioni in vista della riapertura delle trattative ad inizio 2025 e si sta cercando di capire quale sia il futuro migliore per alcuni giovani presenti in rosa.

Un andamento altalenante quello del Milan in questa prima parte di stagione con la vittoria nel derby contro l’Inter che aveva fatto sperare la squadra rossonera di aver superato la propria crisi. I ko contro Bayer Leverkusen e Fiorentina poi hanno complicato di nuovo la situazione e la posizione di Paulo Fonseca, tornato ancora una volta a rischio esonero. Nel frattempo la dirigenza sta cercando di capire quali giocatori potranno salutare il club ad inizio 2025 e con quale formula.

Milan, novità di calciomercato: addio in prestito a gennaio

Il ritorno di Marco Sportiello a disposizione di Paulo Fonseca potrebbe portare alla cessione in prestito di Lorenzo Torriani. Il giovane portiere, classe 2005, ha fatto il suo esordio nella sfortunata sconfitta casalinga contro il Liverpool quando prese il posto di Mike Maignan sul punteggio di 1-2.

L’estremo difensore ha ricoperto il ruolo di vice di Mike Maignan in questi mesi durante i quali Sportiello è rimasto fuori per infortunio. Le buone prestazioni fornite durante il precampionato avevano convinto Paulo Fonseca a puntare su Torriani come dodicesimo ma ora è pronto a scivolare come terzo nelle gerarchie del tecnico portoghese. Considerata la sua giovane età però, il Milan starebbe valutando di mandarlo in prestito per dargli la possibilità di giocare di più.

Alcune squadre di Serie B hanno preso informazioni sul giovane portiere del Milan che potrebbe quindi salutare a titolo temporaneo la squadra rossonera. Non è però da escludere che il Milan possa mettere Lorenzo Torriani a disposizione di Daniele Bonera per farlo giocare con continuità nel Milan Futuro in Serie C, lasciando partire uno tra Lapo Nava e Raveyre in prestito.

Le decisioni del Milan dovranno riguardare altri pezzi pregiati della propria rosa con il club che dovrà capire quale futuro riservare a Kevin Zeroli e Francesco Camarda. I due sono spesso aggregati alla prima squadra di Paulo Fonseca rimanendo però fuori dal campo di gioco per tutti i 90 minuti e non potendo poi rispondere alla convocazione di Bonera nel Milan Futuro. Una scelta che sta pregiudicando il loro percorso di crescita non potendo trovare spazio con continuità.