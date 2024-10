Bufera Milan: “Licenziato”, paga le sue scelte

Dure le sue parole nei confronti di coloro i quali hanno dato il via libera all’operazione di mercato estiva

Il Milan cerca di riscattarsi dopo un periodo fatto di poche luci e tante ombre. Paulo Fonseca deve ancora trovare la quadra: ha dalla sua la società, i dirigenti e i calciatori, ma come ben si sa allenare una squadra come il Diavolo comporta una pressione molto forte.

E il portoghese lo ha sperimentato alla grande in questi suoi primi mesi a Milanello: tra critiche, spesso esagerate, e una serie di partite sbagliate, i tifosi gli hanno fatto subito capire che i rossoneri devono pensare soltanto a vincere.

Le prossime gare sanno di tour de force. Tra campionato e Champions League, Fonseca è chiamato a riscattare le due recenti sconfitte di Firenze e Leverkusen, dove ha raccolto davvero poco dai suoi calciatori in termini tecnico-tattici.

Intanto, molti pensano ancora al calciomercato estivo, dove i dirigenti rossoneri hanno sicuramente mostrato parecchie difficolta. Si ricordi ad esempio la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus, giudicata da molti come frettolosa e insensata.

Cessione Kalulu: “Andrebbe licenziato chi ha il via libera all’operazione”

Il centrale francese è al momento una delle poche certezze difensive di Thiago Motta, specialmente a seguito dell’infortunio di Bremer. Ora tutta la Juve spera in lui e nelle sue capacità tecniche, che si sono ben viste durante queste prime partite tra Italia ed Europa.

Una statistica di Opta sta lì a confermare quanto il francese classe 2001, uno dei protagonisti dello scudetto col Milan nel 2022, sia decisivo per Motta: Kalulu è infatti il calciatore che ha effettuato più movimenti in avanti con la palla in Serie A.

Ciò dimostra, da una parte la lungimiranza di Giuntoli, dt della Juventus, e dall’altra la troppa fretta di Furlani e Ibrahimovic. Cedere un talento come Kalulu è apparso strano sin dall’inizio e i dati da lui raccolti in Serie A sono lì a dimostrarlo.

Sul momento di Kalulu a Torino, si è espresso recentemente Maurizio Pistocchi su X: “Chi ha dato il via libera alla cessione alla Juventus andrebbe licenziato per infedeltà”. Questa la frase perentoria del giornalista, condivisa anche da molti tifosi rossoneri e che non lascia molti dubbi.

Kalulu, ricordiamo, è passato alla Juventus tramite un prestito con diritto di riscatto: per riscattarlo Giuntoli dovrà sborsare, oltre a tre milioni di bonus, circa 14 milioni.