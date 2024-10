Milan, ritorno in grande stile: la strada è traccia, ecco la coppia titolare

Il Milan sorride: fra i segnali positivi della partita con l’Udinese anche il rientro di un giocatore che ora può diventare titolare inamovibile

Tre punti sofferti e per questo ancor più importanti. Dopo i primi trenta minuti, per il Milan sembrava una serata piuttosto in discesa. La prestazione, fino a quel momento, era stata di grandissimo livello, in fase di possesso così come quella di non possesso. Poi l’espulsione di Reijnders ha complicato il piano gara di Fonseca ma alla fine, anche grazie al Var, è arrivata la vittoria.

Una partita importante non solo per il risultato ma anche, e soprattutto, per gli ottimi segnali che ha dato. Il Milan, senza Leao e Theo Hernandez (decidete voi se è un caso o meno), ha offerto la miglior prestazione di questa stagione, almeno fino a quando era in parità numerica. Anche nell’ora successiva però si sono viste belle cose, in particolare la disponibilità e il sacrificio da parte di tutti. A proposito di segnali positivi: è stata anche la partita del ritorno in campo di Malick Thiaw, infortunatosi dopo la prima di campionato col Torino e tornato dal primo minuto soltanto ieri. Ed è una grande notizia.

Il Milan recupera Thiaw, la coppia di centrali è fatta

Il recupero totale del difensore tedesco è una manna per il Milan per una questione di caratteristiche. Abbiamo visto come Tomori e Pavlovic siano propensi ad uno stile di difesa molto diverso rispetto a quello che vuole Fonseca: sono difensori esplosivi, che cercano il contatto, che vogliono essere aggressivi anche a tutto campo. Ma i principi difensivi del tecnico portoghese richiedono altro.

Stiamo parlando di due professionisti e di difensori di buon livello: con il lavoro, entrambi possono migliorare e allinearsi. Il percorso è invece più semplice per difensori come Thiaw e Gabbia, meno aggressivi ma più riflessivi, meno fisici ma più attenti; che rubano meno l’occhio ma sono più puliti in costruzione (l’ex Schalke 04 è fra i migliori in Europa per passaggi progressivi) e più bravi nelle letture di posizione e anticipo. Ecco perché, ora che è tornato a pieno regime, il tedesco è il partner ideale dell’italiano, che è il vero intoccabile della difesa rossonera. Fonseca dovrà per forza di cose far giocare tutti perché le partite sono tante e tutte ravvicinate, e quindi c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Nelle partite più importanti, però, è necessario che a giocare siano loro due, in attesa della crescita di Tomori e Pavlovic.