Magia Fonseca, tesoretto Milan: cambia tutto per gennaio

Il successo ottenuto con le unghie e con i denti sull’Udinese ha allontanato, almeno momentaneamente, il momento di crisi in casa Milan cambiando anche qualcosa in ottica mercato in vista di gennaio.

Una vittoria fondamentale quella del Milan sull’Udinese anche per il modo in cui è arrivata. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno saputo resistere per più di un’ora in dieci contro undici e, grazie a due chiamate del VAR, hanno tenuto la porta inviolata.

Tre punti che sono giunti al termine di una sfida vinta dal Milan senza alcuni pezzi fondamentali della rosa in campo. Assente Theo Hernandez per squalifica (il terzino resterà fuori anche contro il Bologna), il Milan ha fatto a meno di Rafael Leao per tutta la sfida e ha perso Reijnders per espulsione dopo mezz’ora. Una partita che ha visto il rilancio di alcuni calciatori che nell’ultimo periodo erano finiti nel dimenticatoio come Chukwueze, Okafor e Thiaw, gettati nella mischia dal primo minuto.

Milan, cambia molto sul mercato: le scelte di Fonseca sono state decisive

Le ottime prestazioni fornite da Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Malick Thiaw contro l’Udinese hanno rilanciato tre calciatori che sembravano destinati ad una cessione certa in vista del mercato di gennaio. Risultati tra i migliori in campo contro i bianconeri, i tre sperano di veder partire ora la loro vera stagione al Milan, provando a convincere Fonseca a puntare su di loro in ottica futura.

Negli ultimi giorni si era parlato di una possibile cessione di uno tra Chukwueze e Okafor in attacco con i due che hanno passato gran parte delle prime uscite in panchina per lasciare spazio a Pulisic e Leao. L’accentramento in campo dello statunitense e la panchina del portoghese hanno portato a dare spazio ai due poco utilizzati nella prima parte di stagione.

Il gol decisivo per la vittoria, segnato dal nigeriano, parte proprio da un’azione travolgente dello svizzero sulla fascia sinistra conclusa dall’ex Villarreal su assist di Pulisic. Thiaw, dal canto suo, ha lavorato molto bene in difesa con Pavlovic, dimostrando di poter tornare quello ammirato due anni fa in rossonero. Buona anche la prestazione di Terracciano nel ruolo di vice Theo Hernandez.

Prestazioni di buon livello che hanno mostrato come la rosa del Milan possa essere profonda e ricca di alternative con i rossoneri che potranno fare conto su un ampia rosa di calciatori rivedendo quelle che sembravano scelte inevitabili per gennaio. Se ci dovesse essere continuità di prestazioni a quanto fatto vedere contro l’Udinese, il club potrebbe decidere di non intervenire in maniera decisa in sede di mercato.