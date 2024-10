Ospiti speciali a San Siro, in campo con Baresi prima di Milan-Udinese

Momento speciale per un gruppo di atleti olimpici e paralimpici prima di Milan-Udinese: in campo con Franco Baresi

Pochi giorni fa si è giocata a San Siro la partita fra Milan e Udinese. Una gran bella serata che ha visto i rossoneri tornare alla vittoria dopo la doppia sconfitta contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. Un successo che ha permesso alla squadra di Paulo Fonseca di rimanere aggrappata al treno Scudetto, considerando che hanno vinto anche Napoli, Inter e Juventus.

Oltre alla partita, quella di sabato è stata una giornata speciale. A San Siro, infatti, fra gli ospiti del club, c’era una delegazione di atleti olimpici e paralimpici che sono stati accolti in campo da Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan. Presenti anche tanti protagonisti degli ultimi Giochi di Parigi 2024, fra cui anche molti medagliati, seguiti dai presidenti di CONI e CIP Lombardia. Per loro è stata un’estate di grande successo: lo sport olimpico e paralimpico ha regalato all’Italia 111 medaglie, di cui 36 ori. Gli atleti sono scesi sul terreno di gioco nel pre-partita per condividere e celebrare il momento insieme a tutto lo stadio. Dopodiché si sono trasferiti sugli spalti per guardare il match.

Milan-Udinese, gli atleti presenti a San Siro insieme a Baresi

Una giornata speciale quindi per questi straordinari atletici, che hanno potuto vivere l’emozione di scendere sul prato di San Siro e di essere accompagnati da Franco Baresi, una leggenda vivente del club rossonero. Un momento indimenticabile per loro, che hanno fatto vivere a tutta Italia un’estate di grandi emozioni. Di seguito, la lista completa degli atleti presenti.