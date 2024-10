Pazza idea Dzeko, ritorno in Serie A a zero

Dzeko in scadenza di contratto a giugno: il bosniaco potrebbe chiudere la sua carriera in Serie A, doppia opzione

Per Edin Dzeko sarà molto probabilmente l’ultima stagione in Turchia al Fenerbahce. La farà con José Mourinho allenatore, e per lui, come al solito, è già iniziata piuttosto bene. Tredici partite fra campionato e altre competizioni, nove gol e du assist. Numeri importanti, in linea con quelli dello scorso anno, il suo primo nella Super Lig turca.

Ad inizio 2024, l’attaccante bosniaco ha compiuto 38 anni e sta dimostrando di essere ancora in piena forma. Anzi, in formissima. Nell’estate del 2023 ha lasciato l’Inter dopo la scadenza del contratto: era arrivato in nerazzurro con un po’ di scetticismo, dopo anni di grandi prestazioni alla Roma, e invece anche a Milano è riuscito ad imporsi, tanto da scalzare Lukaku dalla formazione titolare, anche in finale di Champions League col Manchester City. Il prossimo giugno scadrà il contratto col Fenerbahce e, a meno di clamorosi colpi di scena, non rinnoverà. A quel punto però avrà già 39 anni ed è inevitabile fare valutazioni sul suo prosieguo di carriera. Una cosa è certa: se continua così, sarà difficile smettere. Ed è così che per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A.

Se Dzeko, al termine del contratto col Fenerbahce, dovesse decidere di continuare a giocare, non è da escludere quindi una terza avventura nel campionato italiano. In Serie A ha già vestito le maglie della Roma e dell’Inter, lasciando grandissimi ricordi di sé in entrambe le piazze, e adesso potrebbe scegliere di concludere la sua straordinaria e vincente carriera ancora qui da noi.

La Fiorentina potrebbe essere la piazza e il progetto giusto per lui: Dzeko porterebbe gol ma soprattutto mentalità ed esperienza, fattori utilissimi per una squadra giovane e con un buon percorso avviato come quello viola. Commisso in estate ha investito su Moise Kean e per l’operazione per adesso si sta mostrando vincente. Affiancargli Dzeko potrebbe essere un ulteriore incentivo per fare ancora meglio. C’è un’altra alternativa che è il Bologna, una piazza sempre affascinante che cerca conferma dopo l’incredibile stagione scorsa. Vincenzo Italiano, che ha ereditato la panchina di Thiago Motta, sta facendo un po’ di fatica sul piano dei risultati, ma i principi di gioco sono pieni di valori: la sua squadra, come accaduto alla Fiorentina, migliorerà. Con Dzeko potrebbe fare il salto di qualità definitivo, e troverebbe così il sostituto ideale di Zirkzee, anche per caratteristiche.