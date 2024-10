Annuncio a sorpresa, “nuovo portiere” in arrivo al Milan

Un annuncio inatteso, i tifosi del Milan non ci credono: ecco il nuovo ‘portiere’, è successo qualche ora fa

Essere tornato al successo non può che far contento Paulo Fonseca. Le critiche non sono mancate all’allenatore portoghese che, nonostante la classifica non sia così tragica al momento, rimane sotto stretta osservazione per l’immediato futuro. La fiducia dei vertici societari non è mani mancata, nonostante i rossoneri siano già distanti 5 punti dal Napoli capolista.

Durante l’estate l’allenatore lusitano è stato accontentato in ogni modo, con Moncada e Furlani che hanno messo a disposizione di Fonseca una rosa ben più competitiva di quella che era nelle mani di Stefano Pioli nella stagione2023/24. Ad ogni modo da Emerson Royal a Fofana passando per Morata, Abraham e Pavlovic, il quadro dei piani di mercato del ‘Diavolo’ è completo. O quasi. A questo punto però non è affatto da escludere che davanti a qualche occasione ghiotta, nel mese di gennaio la dirigenza di Via Aldo Rossi possa effettivamente darsi da fare, mettendo nero su bianco nuovi acquisti.

Si parla insistentemente di un vice Theo Hernandez così come in attacco, vista l’evidente periodo buio vissuto da Rafael Leao, potrebbe arrivare un rinforzo sulle corsie esterne. Una situazione da tenere sotto controllo riguarda certamente la porta. Mike Maignan sta trattando il rinnovo oltre la scadenza ferma al 30 giugno 2026. Ma intanto, dopo il successo sull’Udinese, un simpatico siparietto ha riguardato proprio quello che a conti fatti potrebbe essere il futuro portiere del Milan. O quasi.

Milan, annuncio folle: cambio in porta

Christian Pulisic sta vivendo senza alcun dubbio il momento migliore della sua carriera. La perla contro l’Udinese è solo l’ultima di una lunga serie. L’americano, al momento, è il primo calciatore dei 5 top campionati europei a contribuire ad un gol per la settima partita consecutiva.

A fine gara l’ex Chelsea, arrivato a 6 gol e 3 assist in 10 apparizioni con il Milan tra campionato e Champions League, si è ritrovato davanti a sé una domanda particolare alla quale ha risposto con grande ironia. “Hai giocato da attaccante, da numero 10, da esterno e da interno di centrocampo. Vuoi giocare anche al posto di Maignan?“, il quesito a margine dell’1-0 con i friulani. Pulisic ha spiazzato tutti con una battuta.

“Devo chiedere i guanti a Mike“, ha detto lo statunitense evidentemente divertito all’idea di difendere i pali rossoneri. Ma, al di là della lecita goliardia, è un dato di fatto che la squadra rossonera si sia ritrovata in gruppo un campione eccezionale che domenica dopo domenica sta dimostrando di riuscire a fare la differenza. E Fonseca, in tal senso, non ha dubbi sulla titolarità del numero 11 del suo Milan.