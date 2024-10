Ha punito il Milan, ora lo vuole l’Inter: nuovo bomber in Serie A

Dopo aver segnato contro il Milan è diventato ora un obiettivo di mercato dell’Inter: affare possibile ad una condizione

Il Milan torna a giocare in Champions League dopo aver perso le prime due partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen. In terra tedesca, i rossoneri hanno perso 1-0: una brutta partita fino all’ultima mezz’ora finale, nella quale c’è stata una reazione che ha permesso alla squadra di sfiorare il pareggio. Alla fine però è arrivata un’altra sconfitta.

L’autore del gol decisivo per la vittoria del Bayer Leverkusen è stato di Victor Boniface, che sta confermando di essere un centravanti di alto livello dopo l’incredibile scorsa stagione. La squadra di Xabi Alonso è infatti reduce dalla clamorosa vittoria del campionato e anche della coppa di lega; è andata ad un passo dal Triplete, ma in finale di Europa League si è ritrovata contro una straordinaria Atalanta che ha inflitto ai tedeschi la prima e unica sconfitta della stagione. Boniface in estate è stato cercato da grandi club ma alla fine il Leverkusen è riuscito a trattenerlo. Sarà difficile farlo se dovesse continuare a giocare ad alti livelli come sta facendo adesso.

L’Inter vuole Boniface: sì ad una sola condizione

Boniface è da tempo un obiettivo di squadre inglesi e non solo: qualcuna ci ha provato in estate ma senza successo. La prossima estate per il Bayer sarà più complicato e fra i club interessati ci sarebbe anche l’Inter, pronta quindi a rivoluzionare l’attacco investendo sul centravanti che pochi giorni fa ha segnato contro i rivali storici del Milan.

I nerazzurri in estate hanno acquisto a zero Mehdi Taremi, il quale si è aggiunto ai titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tre centravanti di grande livello a disposizione di Simone Inzaghi, ai quali poi si aggiungono anche altri due giocatori: Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Sul mercato fin da inizio giugno, nessuna trattativa è andata in porto e questo non ha permesso ai nerazzurri di liberare slot e investire su un altro centravanti magari più giovane. Le cose però l’anno prossimo cambieranno: Arnautovic e Correa andranno via e occhio a quello che può succedere in uscita con Thuram. Il suo sostituto, nel caso, potrebbe essere proprio Boniface, per il quale però è richiesto un importante investimento dal punto di vista economico. Se dovesse continuare così, il Bayer Leverkusen non andrà sotto i 50 milioni per la cessione. Ecco perché l’affare è possibile solo con la cessione di almeno un top player, anche per una questione di spazio.