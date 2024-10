Leao come Pulisic: nessuno meglio di loro, il dato è incredibile

I numeri non mentono mai. Rafa Leao come Christian Pulisic: ecco il dato che fa impazzire i tifosi, che non lasciano dubbi

Christian Pulisic è sicuramente l’uomo del momento. L’americano è il trascinatore del Milan in questo inizio di stagione.

Sono sei i gol realizzati dall’ex Chelsea, cinque in Serie A e uno in Champions League, oltre a tre assist. E’ stato chiaramente decisivo nella sfida più importante fin qui, quell’Inter-Milan, che di fatto ha permesso a Paulo Fonseca di tenersi la panchina. Il tecnico non rinuncia mai all’americano. Sabato contro l’Udinese ha fornito il passaggio vincente per il gol vittoria di Samu Chukwueze. Ha pure sfiorato la rete, ma un super Okoye gli ha detto no.

Ma la partita di Christian Pulisic è stata ricca di tante cose buone. E’ stata un po’ l’emblema di questo inizio di stagione. Oltre ad essere stato decisivo con l’assist, l’americano ha dimostrato di poter giocare davvero ovunque. Ha fatto il trequartista, poi il mediano nella seconda parte del primo tempo per via dell’espulsione di Tiijani Reijnders. Nella ripresa, infine, si è spostato a sinistra, dando una mano importante in fase difensiva. Pulisic, dunque, ha dimostrato di essere al top. Dall’altra parte, invece, c’è un Rafa Leao, finito nel mirino della critica, ormai da mesi, che è rimasto in panchina per l’intera partita.

Milan, i numeri di Leao e Pulisic nel 2024

Oggi i numeri del portoghese non sono così esaltanti, ma nemmeno pessimi come qualcuno vuol far credere. D’altronde in stagione ha preso parte in maniera attiva a cinque reti, fornendo quattro assist decisivi e realizzando un gol, quello contro la Lazio.

Stasera Rafa Leao avrà modo di migliorare i propri numeri così come Christian Pulisic. Numeri quelli del portoghese, che guardando a tutto il 2024 sono identici a quelli dell’americano. E’ Opta a riportare un dato che non lascia davvero alcun dubbio: da inizio dell’anno il dieci rossonero ha segnato 12 gol e 11 assist, prendendo parte al maggior numero di reti tra tutte le competizioni. Tra i giocatori di Serie A, quindi anche di Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic e chiunque altro, nessuno è come Rafa Leao, se non Christian Pulisic, che ha preso parte a 23 gol come il portoghese, ma segnando 14 reti e realizzando 9 assist.

23 – Da inizo 2024, Christian #Pulisic (14G+9A) e Rafael #Leão (12G+11A) sono i due giocatori di #SerieA che hanno preso parte al maggior numero di reti tra tutte le competizioni: 23 entrambi. Ali. pic.twitter.com/7UddrFyhZE

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2024