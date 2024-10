@ML – Milan-Club Bruges, Fonseca in conferenza: “Cambi decisivi, ecco perché ho tolto Leao”

Le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Club Bruges, tutte le dichiarazioni del tecnico

Il Milan porta a casa i primi punti in Champions League. Ci riesce grazie ai tre gol rifilati al Club Bruges questa sera a San Siro ma la partita è stata molto più complicata di quanto ci si aspettasse. I rossoneri hanno giocato infatti un pessimo primo tempo, e ad inizio ripresa, con un uomo in più, è arrivato addirittura il pareggio.

L’intuizione di Paulo Fonseca, l’ennesima, cambia di nuovo la partita: fuori Leao, dentro Chukwueze e soprattutto Okafor, che dopo dieci secondi dal suo ingresso firma l’assist per la rete del vantaggio di Tijjani Reijnders. Di questo, e non solo, ha parlato lo stesso Fonseca in conferenza stampa dopo il match: “Il merito è dei giocatori, e soprattutto di quelli che sono entrati che hanno cambiato la partita. E hanno cambiato anche il nostro gioco, l’intensità. Il merito è il loro“.

La partita però non è stata delle migliori: “Devo dire che il primo tempo non abbiamo fatto bene le cose contro una squadra che era bassa e poi ancora più bassa senza un gioco. Abbiamo avuto difficoltà nel trovare il momento giusto e creare lo spazio giusto. E quando non trovi la soluzioni, il gioco comincia ad essere più lento. Quando non ci sono spazi dobbiamo avere più intensità. Dobbiamo migliorare“.

Fonseca e la sostituzione di Leao: “Un cambio normale”

Il parere sulla prestazione di Leao, uscito pochi secondi prima del gol di Reijnders: “Offensivamente nel primo tempo ha fatto cose importanti per la squadra, poi ho deciso di cambiarlo come ho deciso di cambiare Loftus-Cheek, per me questo è normale perché credevo di poter essere più energico sulle fasce. Ho cambiato normalmente, non c’è nessun problema“.

Le impressioni sull’esordio di Camarda: “Mi dispiace molto che il gol è stato annullato perché è stato un bel momento, per un giocatore giovane che ama tanto il Milan, che ha un legame speciale coi tifosi. Un bel momento per la squadra che ha festeggiato il gol di un bambino che sta lavorando tanto. Avrà tante opportunità per fare gol durante la sua carriera“. Cosa è cambiato per Okafor e Chukwueze: “Soprattutto la fiducia perché hanno fatto una buona partita con l’Udinese. Si sono allenati molto di più degli altri che hanno fatto solo recupero“.

Le difficoltà di Loftus-Cheek: “Dobbiamo capire che quando non ha spazio ha più difficoltà ma non è questione di paura, sono le caratteristiche. Dobbiamo fargli capire determinate cose ma lui lavora tanto, dà tutto per la squadra, mi dispiace che non è stato al livello che so che può raggiungere. Un problema di caratteristiche“. Se Camarda non può tornare più utile in prima squadra invece del Milan Futuro: “Io, Guidi e Bonera vogliamo la miglior condizione possibile per far crescere un giocatore. Abbiamo Morata, Abraham e Jovic, così per lui diventa difficile giocare. Io penso che a questa età è importante giocare. Vogliamo il miglior spazio per farlo crescere. A me non interessa il gol ma come lavora, come aiuta la squadra, il coraggio. Non mi sembra timido”.