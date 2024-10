Contatto e beffa Milan: se lo prende il Napoli

Rischia di sfumare uno degli obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima stagione con il Napoli ora in pole per il giocatore seguito dai rossoneri.

Nonostante manchino ancora più di due mesi all’apertura ufficiale del calciomercato, in casa Milan si iniziano già a programmare quelli che potrebbero essere i movimenti in entrata ed in uscita per sistemare la rosa.

Martedì 29 ottobre sarà il giorno di Milan-Napoli, una sfida che sarà già fondamentale per la corsa in campionato di entrambe le squadre. Gli azzurri, primi in classifica, avranno la prima opportunità di allungare in maniera decisa sulle rivali mentre gli uomini di Fonseca non possono più permettersi passi falsi se vogliono restare agganciati alle prime posizioni. Nel frattempo però, le due società sono pronte a sfidarsi in sede di mercato con entrambi i club su una nuova stella della Serie A.

Milan, sfida di mercato con il Napoli: gli azzurri cercano il sorpasso

Il Napoli si è inserito in maniera decisa nella corsa a Jacopo Fazzini come confermato dalla vicepresidente dell’Empoli Rebecca Corsi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. La dirigente ha infatti confermato che tra le due società c’è già stato qualche contatto per il centrocampista.

Probabilmente in occasione della sfida di domenica scorsa, vinta dal Napoli sul campo dell’Empoli, le due dirigenze hanno avuto i primi contatti per Fazzini: “C’è stata qualche chiacchiera con il Napoli – ha affermato la Corsi – ma credo che a Jacopo faccia bene restare ancora con noi per un anno e concentrarsi sull’Empoli di modo che poi si possano aprire le porte di un grande club come il Napoli”.

Il giocatore sta facendo molto bene agli ordini di Roberto D’Aversa ed è finito nel mirino di diverse squadre italiane con il Milan che vede in lui un centrocampista in grado di ricoprire diversi ruoli e che ben si adatterebbe con il gioco di Paulo Fonseca. Un’idea già per gennaio per il club meneghino, desideroso di aumentare il numero di calciatori italiani in rosa.

I rapporti tra Milan ed Empoli sono ottimi e questo potrebbe favorire i rossoneri in vista della prossima stagione. Durante la scorsa estate il Milan ha lasciato partire due giocatori che stanno facendo molto bene con la maglia azzurra, sia Lorenzo Colombo che Devis Vasquez. Entrambi sono in prestito al club toscano che potrà decidere di riscattare i loro cartellini al termine del campionato tenendoli in rosa o rivendendoli poi a cifre più alte di quelle che dovranno versare al Milan.