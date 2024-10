Il Milan lo ha trattato per 20 milioni: ora ne costa 90

Un rimpianto enorme per il ‘Diavolo’: da 20 a 90 milioni di euro. Milan, adesso è cambiato davvero tutto

Il campo parla di un’alternanza di prestazioni preoccupante che, soprattutto in Serie A, ha già creato un divario di ben 5 punti dal Napoli capolista. Adesso Paulo Fonseca è chiamato a spronare il suo Milan per puntare in alto: nel frattempo a farsi strada, in casa rossonera, è inevitabilmente il calciomercato.

Uno dei temi che la scorsa estate è stato trattato con maggior vigore da parte della dirigenza di Via Aldo Rossi è senza dubbio quello dell’attacco. Un reparto avanzato che ha accolto essenzialmente due colpi che, a corrente alternata, stanno iniziando a carburare e a dare un contributo alla maglia rossonera. Alvaro Morata in primis, giunto dopo l’esperienza all’Atletico Madrid e che ha segnato 2 gol e firmato 1 assist vincente in 9 presenze complessive fino a questo momento. Assai diversa la situazione per quel che concerne Abraham, fermo ad 1 rete ed ora infortunato dopo il guaio alla spalla rimediato contro l’Udinese.

Qualcosa, proprio riguardo all’attacco rossonero, non è andato come previsto. È stato a lungo Joshua Zirkzee l’obiettivo principale della dirigenza di Via Aldo Rossi per sopperire alla partenza di Olivier Giroud ma alla fine l’olandese ha deciso di firmare con il Manchester United. Diversi i bomber che i vertici rossoneri hanno sondato, alla ricerca del profilo ideale: tra questi vi è un grosso rimpianto per Moncada e Furlani, la valutazione è schizzata alle stelle.

Milan, che rimpianto: ora costa 90 milioni

Il Milan ci ha provato davvero la scorsa estate per Jhon Duran, attaccante dell’Aston Villa che ha recentemente rinnovato con la società inglese fino al 30 giugno 2030. Il 20enne colombiano, nonostante sia partito titolare solo 2 volte in stagione, sta impressonando tutti.

7 gol in 12 presenze con l’Aston Villa ed una serie di prestazioni davvero da urlo. Duran ha recentemente segnato nella sfida di Champions League contro il Bologna mentre secondo quanto viene riportato da ‘AS Colombia’ vi sarebbero due grandi squadre sulle sue tracce per il mese di gennaio. Barcellona e Arsenal hanno chiesto informazioni ma la dirigenza dell’Aston Villa ha sparato alto: 75 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro, per il cartellino del classe 2003. I rossoneri, pochi mesi fa, potevano chiudere a 20.

Per quel che riguarda la prossima estate – se non dovesse muoversi nel mese di gennaio – occhio anche ad alcuni club inglesi: in primis il Chelsea. Inspiegabilmente, al momento, Emery lo ha fatto partire quasi sempre dalla panchina preferendogli Watkins dal 1′. Una scelta che ha pagato ma fino a un certo punto: l’inglese, in tal senso, ha 2 reti in meno di Duran. E per il Milan il centravanti colombiano rischia – a conti fatti – di essere un rimpianto difficile da mandare giù.