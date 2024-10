Non solo Milan-Napoli, DAZN raddoppia: altra partita gratis del campionato italiano

Nelle scorse ore è giunto l’annuncio riguardo la decisione di DAZN di trasmettere gratuitamente Milan-Napoli, big match della decima giornata di Serie A.

Una decisione che ha scatenato la festa di moltissimi tifosi che potranno tornare a vedere un match di Serie A gratuitamente dopo quasi 30 anni, quando nel 1996 fu trasmessa Juventus-Sampdoria.

Martedì 29 ottobre sarà quindi possibile seguire la partita tra i rossoneri e gli azzurri in diretta senza alcun tipo di abbonamento. Una scelta, quella di DAZN, che ha portato tantissime persone a scaricare immediatamente l’applicazione sui propri device. La partita sarà fondamentale per il cammino di entrambe le squadre in questo campionato con gli azzurri che si troveranno per la prima volta a giocare un impegno infrasettimanale non dovendo disputare le coppe europee.

Il Milan è chiamato ad una grande prestazione per cercare di ridurre il gap che c’è proprio dalla squadra di Antonio Conte che vuole mantenere il suo primato, cercando di sfruttare anche il turno del weekend che vedrà gli azzurri impegnati in casa contro il Lecce ed il derby d’Italia tra Inter e Juventus a San Siro. Siamo quindi entrati nel momento caldo del campionato con le squadre a caccia di punti pesanti.

Serie A, grande attesa per Milan-Napoli ma occhio al weekend

La sfida tra Milan e Napoli sarà disputata di martedì, nella giornata dedicata agli anticipi del turno infrasettimanale. Una giornata di campionato che arriverà subito dopo il nono turno di Serie A, che sta per prendere il via. In casa Milan è giunta la notizia ufficiale del rinvio della sfida contro il Bologna, decisione fondamentale anche in vista della preparazione del match contro gli azzurri.

La partita non si disputerà al Dall’Ara per via delle condizioni difficili in cui versa Bologna con la Lega Calcio che ha ufficializzato la decisione di rimandare a data da destinarsi la sfida tra rossoblu e rossoneri. Una scelta che potrebbe portare a giocare la gara addirittura nel mese di aprile qualora le due squadre dovessero proseguire il loro cammino in Champions League.

Oltre alla sfida tra Bologna e Milan che non sarà disputata, è in programma Inter-Juventus, una partita che sarà seguita dai rossoneri per questioni di classifica essendo le squadre che precedono gli uomini di Paulo Fonseca in classifica. Il Bologna però, con una sola vittoria in otto partite, venderà cara la pelle con Vincenzo Italiano che dovrà assicurare la sua panchina con una buona prestazione.

Milan-Napoli, Fonseca non avrà Theo Hernandez e Reijnders

La decisione su Bologna-Milan avrà dei grandi risvolti anche sulla formazione che Paulo Fonseca potrà mandare in campo contro gli uomini di Antonio Conte. Le squalifiche di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders non saranno scontate quindi contro il Bologna ed i rossoneri non li avranno a disposizione nel big match di San Siro.

Non disputandosi la partita tra Bologna e Milan, i rossoneri dovranno fare a meno dei due proprio nel match contro il Napoli andando a perdere due titolari in vista del match di cartello. Giocare contro il Bologna senza il francese e l’olandese avrebbe dato l’opportunità a Fonseca di lasciarli fuori a pochi giorni dal match di Champions League contro il Bruges, per averli poi al massimo della condizione proprio contro i partenopei.

La decisione ufficiale su Bologna-Milan ha lasciato quindi una bella gatta da pelare a Paulo Fonseca che dovrà rivedere le scelte in vista della sfida di martedì sera, in programma alle ore 20:45.

DAZN, altro regalo ai tifosi: nuova partita gratis in tv

Non ci sarà solamente Milan-Napoli ad essere trasmessa gratuitamente nei prossimi giorni. DAZN è infatti pronto a regalare un altro match senza bisogno di abbonamento. Sabato 26 ottobre alle ore 17:15 si terrà il derby emiliano tra Sassuolo e Modena che sarà possibile vedere senza alcun costo collegandosi al sito di DAZN o registrando l’app su uno dei propri device.

Una partita molto importante per la classifica di Serie B con i padroni di casa che sono reduci da grandi prestazioni che hanno portato quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque sfide. Il Modena viene dal pareggio contro il Palermo che ha ridato morale con Caldara e compagni che vogliono tirarsi fuori definitivamente dalla zona pericolosa della classifica.

Un altro match che si potrà quindi seguire con DAZN determinato a proseguire in questa politica per cercare di attirare quanto più possibile il pubblico con conseguente aumento di download dell’applicazione in questi giorni di importanti annunci.