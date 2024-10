Boban ancora senza pietà, la critica del croato al Milan è una sentenza

L’ex calciatore e dirigente rossonero si conferma un po’ critico con la squadra di Fonseca: c’è ancora qualcosa che non funziona al meglio.

Il Milan si è finalmente sbloccato in Champions League. Dopo le sconfitte subite contro Liverpool e Bayer Leverkusen, si è imposto per 3-1 contro il Club Brugge. Ma la partita a San Siro non è stata comunque facile.

I rossoneri non sono entrati in campo con il migliore atteggiamento possibile e hanno concesso alla squadra belga diverse occasioni da gol. C’è stata anche una traversa colpita da Joel Ordonez all’8′. Dopo 30 minuti non entusiasmanti, il Diavolo ha trovato il gol del vantaggio al 34′ con un’invenzione di Christian Pulisic da calcio d’angolo. Al 40′ gli ospiti sono rimasti in dieci per l’espulsione di Raphael Onyedika, episodio che in teoria avrebbe dovuto facilitare le cose ai ragazzi di Paulo Fonseca, però capaci di farsi raggiungere al 51′ dal tiro-gol di Kyriani Sabbe in seguito a una distrazione difensiva.

Al 60′ sono entrati Noah Okafor e Samuel Chukwueze per Rafael Leao e Ruben Loftus-Cheek: mosse azzeccate. Al 61′ lo svizzero ha servito a Tijjani Reijnders il pallone del 2-1, poi è stato il nigeriano a consegnare all’ex AZ Alkmaar quello del 3-1 al 71′. Ci sarebbe stato spazio anche per il poker, ma purtroppo la rete di Francesco Camarda è sta annullata per fuorigioco.

Boban, le critiche dopo Milan-Club Brugge

Conquistare i 3 punti era di vitale importanza, dato che il Milan era fermo a 0 in Champions League. Ora ci sono altre 5 partite nelle quali cercare di conquistare almeno un piazzamento che consenta di giocare agli spareggi per la qualificazione agli Ottavi. Il prossimo match europeo è contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, non esattamente l’avversario più facile conto il quale fare punti.

In Spagna i rossoneri non potranno certamente avere l’approccio avuto a San Siro contro il Club Brugge. Zvonimir Boban, intervenuto a Sky Sport dopo il match europeo del Milan, ha sottolineato che la squadra di Fonseca continua ad essere tutt’altro che impeccabile: “Non ha ancora una chiara identità. Fonseca ci prova in tutte le maniere. Prima del secondo gol ci sono stati tanti problemi nella costruzione del gioco e gli avversari sono arrivati al tiro troppo facilmente. Maignan è stato un fenomeno. La vittoria è meritata e porta energie, però i problemi restano e serve migliorare molto“.

Boban era stato critico anche in precedenza con il Milan, non ancora vicino ad essere una squadra forte. Ci sono diversi aspetti sui quali Fonseca deve lavorare e il tempo a disposizione è poco, perché si gioca ogni 2-3 giorni e pertanto non è facile. Vedremo se nelle prossime partite ci sarà la crescita attesa.