Occhi puntati sul ‘nuovo’ Leao: dal gol al Milan

L’attaccante è finito nel mirino del Milan, che avrebbe voluto prenderlo già la scorsa estate: ecco di chi si tratta

Sono i giorni di Rafa Leao. Il portoghese continua ad avere la lente di ingrandimento puntata addosso e nonostante vittorie e partite rinviate, sui giornali si scrive sempre di lui.

Ora le attenzioni sono chiaramente puntate alla partita contro il Napoli, in programma martedì sera allo stadio San Siro. La domanda che tutti si stanno facendo è se il numero dieci sarà titolare contro gli uomini di Antonio Conte. Contro gli azzurri Leao ha spesso fornito prestazioni da campione, vincendo il duello a distanza con Kvara. Chissà se il passato, che i tifosi del Milan ricordano bene, porterà Fonseca a schierare il suo connazionale. Oggi il giocatore è in ballottaggio con Noah Okafor, che nelle ultime gare è stato decisivo con le sue prestazioni. L’ex allenatore del Lille ha ancora del tempo per decidere, ma è evidente che comunque vada si continuerà a parlare parecchio di Rafa Leao: o della sua esclusione o della sua prestazione.

Nuovi Leao crescono: il Torino si gode Alieu Njie

Leao è oggetto di discussione, divide i tifosi e la critica, ma il suo talento unisce tutti. E’ impossibile pensare che il giocatore portoghese non ne abbia, tanto che viene preso ad esempio, per le sue caratteristiche, per i giovani calciatori che sono sotto la luce dei riflettori da poco.

Stamani così Tuttosport, per esaltare e parlare della nuova stellina, Alieu Njie, che ha permesso alla squadra di Paolo Vanoli di battere il Como venerdì sera, ha tirato in ballo il dieci portoghese: “Lampi alla Leao”, scrive il noto quotidiano. Il calciatore per alcune caratteristiche, dunque, ricorda il classe 1999.

Chissà che non sia un accostamento che ha fatto pure il Milan, quando questa estate ha provato a portarlo a Milanello. L’idea era quella di mettere inserirlo nella rosa del Milan Futuro di Daniele Bonera, ma il classe 2005 ha deciso di rimanere al Torino. Una scelta, che dopo la rete realizzata contro i lombardi, sembra aver pagato. Ora l’obiettivo è non fermarsi più e continuare ad essere utile ad una squadra che ha bisogno anche dei suoi spunti per riprendersi i piani alti della classifica, dopo aver perso Duvan Zapata per l’intera stagione. Poi in futuro Alieu Njie potrà tornare a pensare ad una big, magari proprio al Milan.