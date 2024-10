Adli ha convinto la Fiorentina: aumenta il tesoretto per il bomber

Yacine Adli è sempre più protagonista della Fiorentina. Raffaele Palladino lo considera un titolarissimo della sua squadra

Ha faticato terribilmente a lasciare il Milan, squadra con la quale avrebbe voluto imporsi. Negl ultimi giorni di mercato, però, Yacine Adli ha capito che rimanere in rossonero non sarebbe stata la soluzione migliore. Così la scelta di approdare a Firenze, per vestire la maglia della Fiorentina.

Un affare andato in porto in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 13 milioni di euro. Una cifra che il Diavolo è pronto ad incassare nel corso del 2025, se la Fiorentina dovesse decidere di tenersi il centrocampista francese e in questo momento i presupposti sembrano davvero esserci tutti.

Adli ci ha messo poco per conquistare Palladino, che lo ha subito gettato nella mischia il primo settembre contro il Monza e l’ex Bordeaux ha risposto con un assist. Qualche spezzone nelle tre gare successive contro Atalanta, Lazio ed Empoli, prima di diventare titolare in Conference League contro The New Saints. E’ arrivato così il gol e tre giorni dopo si è ripetuto con il Milan. La classica rete dell’ex, che di fatto gli ha consegnato definitivamente una maglia da titolare. Palladino ha trovato i suoi equilibri e lo dimostrano i successi rotondi arrivati dopo contro Lecce e Roma, con Yacine Adli sempre in campo. Ieri c’è stato un assist a completare un’altra partita importante. E’ difficile, in questo momento, pensare ad un mancato riscatto di Adli.

Milan, più di 50 milioni dai prestiti: il punto della situazione

Il Milan così è pronto ad incassare 13 milioni di euro che si andranno ad aggiungere all’assegno, di circa 20 milioni, che l’Atalanta staccherà per Charles De Ketelaere a febbraio, una volta che il suo riscatto diventerà obbligatorio (basterà una presenza o un punto dell’Atalanta nel 2025).

Ieri è stato autore di una prestazione complicata, con diversi errori, ma Pierre Kalulu è destinato a vestire il bianconero, con la Juventus che verserà circa 17 milioni per il suo acquisto a titolo definitivo. Basterà solo un milione all’Empoli, invece, per tenersi il portiere Vasquez. Ci sono poi altri giocatori in prestito che potrebbero essere riscattati, ma al momento le certezze sono poche: l‘Empoli ad esempio sta riflettendo se pagare altri 7 milioni per Colombo. Sta facendo lo stesso l‘Alaves per Romero. Ad oggi, invece, è complicato il riscatto di Pobega da parte del Bologna, visto il poco utilizzo. Il Milan, dunque, è pronto ad incassare almeno una cinquantina di milioni di euro. Un vero e proprio tesoretto che inevitabilmente verrà utilizzato per acquistare un nuovo bomber