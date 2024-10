Bomber italiano per il Milan, nuovo nome per i rossoneri

Milan sempre vigile sul mercato. C’è un nome nuovo per i rossoneri che potrebbero rinforzarsi ancora in attacco

Vigilia di campionato per il Milan atteso dal Napoli nel turno infrasettimanale di Serie A. Partita che i rossoneri affrontano a -8 in classifica a causa del rinvio del match contro il Bologna che tanto ha fatto discutere e che costringerà le due squadre a proseguire il campionato con l’asterisco in classifica almeno fino a Febbraio.

La mancata sfida contro gli emiliani costringe Fonseca a fronteggiare le assenze di Hernandez e Reijnders che non hanno scontato il turno di squalifica al Dall’Ara e non saranno quindi in campo con il Napoli. I due non saranno gli unici assenti nel big match nel quale mancheranno anche Gabbia, Abraham e Jovic. Una vera emergenza per Fonseca che non ha alternative di ruolo a Morata.

Abraham è fuori per l’infortunio alla spalla subito contro l’Udinese. Jovic, invece, è alle prese con la pubalgia. Il serbo ha svolto un provino nell’ultimo allenamento a Milanello ma non l’ha superato con la conseguente mancata convocazione che si aggiunge a quella precedente con l’Udinese.

Milan, nome nuovo per l’attacco: è un bomber di Serie A

Abraham e Jovic, il cui futuro al Milan è tutt’altro che certo. L’attaccante inglese è in prestito secco dalla Roma senza alcun vincolo o condizioni per l’acquisto a titolo definitivo. Il serbo, invece, è in scadenza di contratto e non sarà confermato a meno di exploit nel prosieguo della stagione. Fuori dalla lista Champions, non è esclusa una partenza di Jovic già alla riapertura del mercato a gennaio.

Anche per questo motivo, il Milan continua a seguire vari profili di interesse che possono rappresentare un potenziale investimento nel reparto offensivo. Tra questi rientra anche Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese che sta contribuendo con i suoi gol (sei quelli segnati finora) al buon inizio dei stagioni dei friulani.

Gol e prestazioni che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei top club per un giocatore che ha già una valutazione di almeno 20 milioni, destinata inevitabilmente a salire qualora il suo rendimento dovesse mantenersi sugli standard attuali. Per caratteristiche tecniche, costo e prospettive di valorizzazione, Lucca ha l’identikit in linea con quello dei potenziali rinforzi sui quali la proprietà rossonera vuole continuare a investire, forte anche dei buoni risultati di bilancio ulteriormente confermati nell’ultima assemblea degli azionisti.

Presto, ovviamente, per parlare di una trattativa e contatti tra i club. La certezza comunque è che il Milan segue Lucca con grande interesse in vista dei possibili cambiamenti che attendono il reparto offensivo nella prossima stagione.