Milan, formazione anti-Napoli: la decisione di Fonseca su Leao

Le ultime notizie sulla formazione rossonera nel big match di San Siro: Fonseca sembra aver deciso l’intero undici titolare da schierare.

Il Milan martedì sera affronterà il Napoli capolista e lo farà con la mentalità di voler vincere, così da ridurre lo svantaggio in classifica. Oggi ci sono 8 punti di distanza tra le due squadre, anche se va ricordato che i rossoneri devono recuperare la partita con il Bologna, cosa che succederà a febbraio-marzo 2025 probabilmente.

Nel big match ci saranno delle assenze pesanti nella squadra rossonera: Matteo Gabbia è out per infortunio, mentre Theo Hernandez e Tijjani Reijnders non possono essere convocati a causa della rispettiva squalifica da scontare. In questi giorni Paulo Fonseca ha avuto modo di osservare bene i suoi giocatori durante gli allenamenti e di arrivare a delle scelte ben ponderate per quanto riguarda la formazione da impiegare contro la squadra di Antonio Conte.

Serie A, Milan-Napoli: le probabili formazioni

Per quanto riguarda la sostituzione di Hernandez, sembra che Filippo Terracciano sia favorito su Davide Calabria. L’ex Hellas Verona ha giocato in quella posizione sia durante le amichevoli estive che nelle due occasioni in cui Fonseca lo ha schierato stagione: contro la Lazio e contro l’Udinese.

Al centro della difesa non vedremo Fikayo Tomori, la coppia sarà composta da Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic. A destra confermato Emerson Royal. A centrocampo ci sarà Ruben Loftus-Cheek ad affiancare Youssouf Fofana, l’ex Chelsea verrà preferito a Yunus Musah e dovrà dimostrare di poter giocare con efficacia nel ruolo di mediano. Da trequartista non ha convinto particolarmente, vedremo se più basso saprà far valere le sue caratteristiche.

Per quanto riguarda il tridente offensivo, le ultime notizie da Milanello danno Rafael Leao verso la panchina. Salvo sorprese, ci saranno Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Noah Okafor. Il centravanti titolare sarà Alvaro Morata, con Tammy Abraham pronto a subentrare nel secondo tempo. Ancora assente, invece, Luka Jovic. In panchina vedremo di nuovo Francesco Camarda.

MILAN (4-2-3-): Maignan; Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano (Calabria); Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor (Leao); Morata.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.